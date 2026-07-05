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Esporte

Ancelotti explica por que Vinícius Jr. não bateu o pênalti contra a Noruega

Técnico revela análise estatística e top 5 batedores de pênalti entre os jogadores

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 20h25 | Atualizado em 6 jul 2026, 11h56
Homem idoso de cabelos grisalhos, óculos pretos e terno escuro com gravata azul, olhando para a esquerda com expressão séria, em um ambiente esportivo desfocado
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/AFP)
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Ancelotti explica por que Vinícius Jr. não bateu o pênalti contra a Noruega Priorize VEJA no Google

O técnico Carlo Ancelotti explicou o porquê da escolha por Bruno Guimarães para bater o pênalti no primeiro tempo do jogo contra a Noruega. O volante desperdiçou a cobrança e depois a seleção perdeu a partida válida pelas oitavas de final e foi eliminada na Copa do Mundo. 

Ancelotti não deu entrevista logo após o jogo e Davide, seu filho e assistente técnico, explicou na saída do campo que a escolha por Guimarães era “pré-definida” para a partida.

Apenas em coletiva de imprensa, Carlo Ancelotti confirmou a versão do filho e explicou que a comissão fez uma análise estatística para definir a prioridade de cobradores.

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“Fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais e também dos melhores na seleção, e era o Raphinha, obviamente que não estava naquele momento no campo. O melhor a bater pênalti era Neymar, depois Igor Thiago, depois Raphinha e depois Bruno Guimarães e depois Martinelli. Escolhemos Bruno Guimaraes porque pensávamos que era o melhor em campo”, afirmou o treinador.

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Fora do top 5, Vinícius Jr. apenas segurou a bola, e protegeu a marca da cal para o companheiro cobrar. O atacante foi o artilheiro do Brasil na competição com quatro gols marcados.

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Bruno Guimarães chegou bem para o confronto com a Noruega, como garçom da seleção brasileira. O volante tinha dado quatro assistências na competição, antes da partida de eliminação. Na marca penal, o jogador nunca tinha cobrado pelo Brasil, e pelo seu atual clube, o Newcastle cobrou apenas três pênaltis, e tinha convertido todos.

Jogador de camisa amarela e calção azul corre no campo de futebol, enquanto goleiro de verde se estica para defender uma bola perto da trave
Bruno Guimarães desperdiça pênalti para o Brasil (Dan Mullan/Getty Images)
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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Noruega
Vinícius Junior
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