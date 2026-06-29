Ancelotti explica por que Neymar não entrou contra o Japão
Técnico esperava colocar o camisa 10 na prorrogação
Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão na fase de 16 avos de final, o técnico Carlo Ancelotti explicou por que não colocou Neymar para jogar durante o segundo tempo. O camisa 10 assistiu do banco de reservas Casemiro e Gabriel Martinelli fazerem os gols da classificação brasileira para as oitavas de final.
“Estávamos esperando o Neymar na prorrogação. Falei com ele, se não vamos a empatar o jogo, ele entraria no minuto 60, minuto 55. Empatamos o jogo, não queria mudar estrutura porque a equipe mantinha o controle do jogo”, disse Ancelotti em entrevista pós-jogo.
Como foi o jogo?
O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, com o gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo. Sano abriu o placar para os japoneses aos 29 minutos do primeiro tempo. O camisa 24 interceptou um passe de Danilo no meio de campo, avançou para a entrada da área e bateu rasteiro tirando de Alisson. A seleção brasileira teve dificuldade para furar a defesa adversária na primeira etapa e foi para o intervalo atrás do placar.
O técnico Carlo Ancelotti promoveu uma mudança no intervalo, Endrick no lugar de Paquetá que saiu lesionado. O Brasil apostou no jogo aéreo para buscar os gols da virada. Apesar de ter levado cartão amarelo no primeiro tempo, Casemiro continuou em campo e recebeu bom cruzamento de Gabriel Magalhães para igualar o placar. Vinícius Jr. fez um lance individual brilhante, driblando três adversários japoneses, mas um toque do goleiro Suzuki e a trave impediram um golaço.
Superior no segundo tempo, o Brasil pressionou e nos acréscimos veio a virada, com influência direta de Ancelotti. O treinador colocou Gabriel Martinelli no lugar de Matheus Cunha, fora da posição em que joga no Arsenal, mas marcou o segundo gol brasileiro. Rayan roubou a bola pelo lado direito da área, achou Bruno Guimarães que encontrou Martinelli. O atacante chutou colocado, o goleiro Suzuki ainda encostou na bola que bateu na trave antes de morrer no fundo do gol.
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