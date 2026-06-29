Ancelotti explica decisões sobre Casemiro e Martinelli, autores dos gols contra o Japão

O técnico Carlo Ancelotti fez escolhas decisivas na vitória do Brasil de virada por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda, 29. Os autores dos gols brasileiros, Casemiro e Martinelli, foram bancados pelo treinador apesar de não serem os favoritos da torcida brasileira. Com o resultado, a pentacampeã avançou para as oitavas de final e espera o vencedor do jogo entre Noruega e Costa do Marfim.

Casemiro teve atuação abaixo no primeiro tempo. No gol japonês de Sano, o camisa 5 brasileiro não parou o atacante que chutou rasteiro para abrir o placar para os adversários. Ele também levou cartão amarelo, mas seguiu no segundo tempo mesmo pendurado.

A sua manutenção em campo foi essencial. Na volta do intervalo a seleção brasileira apostou em bolas aéreas para furar a defesa japonesa. Em uma primeira tentativa, uma cabeçada de Casemiro foi defendida pelo goleiro Suzuki e depois o zagueiro japonês tirou em definitivo em cima da linha. Mas na segunda oportunidade ele não desperdiçou. Gabriel Magalhães cruzou e Casemiro mandou para o fundo da rede para empatar o jogo.

Em coletiva de imprensa pós-jogo, Ancelotti explicou que não conversou com o jogador durante o intervalo e elogiou o ex-comandado de Real Madrid: “Não falei com ele, porque ele estava atuando. É o que falamos antes: se podem cometer erros, mas eu não acho que o gol do Japão tenha sido um erro do Casemiro. Falhamos em uma saída. O Casemiro atuou muito bem e o seu gol do empate foi chave para o jogo.”

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O treinador italiano explicou o que tinha planejado para a partida, e as mudanças que fez para buscar a vitória. “O planejamento da primeira parte, que era filtrar mais passes por dentro, não saiu bem pela qualidade defensiva da equipe do Japão. Depois, mudamos para tentar ter mais força na área, cruzando um pouco mais”, afirmou Ancelotti.

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Uma mudança que decidiu a partida foi a entrada de Gabriel Martinelli. O atacante do Arsenal, geralmente atua pela ponta esquerda, mas com Vini Jr. na posição, ficou mais centralizado no ataque. Já nos acréscimos do segundo tempo, recebeu um passe excepcional de Bruno Guimarães entre os marcadores, e chutou tirando do goleiro Suzuki que ainda tocou na bola, mas não impediu o gol da virada.

Ancelotti também explicou o porquê da opção pelo jogador: “Foi sobretudo para trazer frescor ao campo. O Martinelli tem muita intensidade, é uma substituição muito importante porque, quando entra, está sempre no máximo. Ele ajudou a equipe marcando o gol e sua posição permitiu que Vini jogasse um pouco mais aberto, onde foi muito perigoso.”

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Nas oitavas de final, o Brasil enfrentará o vencedor do confronto de Costa do Marfim e Noruega. O jogo será no próximo dia 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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