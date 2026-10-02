Ancelotti exalta ‘qualidade’ da seleção indiana às vésperas de amistoso com o Brasil

Os dois times se enfrentam neste sábado, 3, às 11h. Pentacampeão do mundo, a seleção brasileira joga contra um adversário que ocupa a 138ª posição no ranking mundial, e que nunca se classificou para uma Copa do Mundo.

Ao falar sobre o adversário em coletiva de imprensa, no entanto, o italiano destacou os feitos recentes dos indianos. “Eles conseguiram um bom empate contra o Panamá. Temos o máximo respeito pelos nossos adversários”, reforçou ele.

A Seleção Brasileira chega ao confronto após uma vitória e um empate contra a Austrália (4 a 2 e 1 a 1) em amistosos disputados em Brisbane e Towsville. A equipe busca a reconstrução após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, em julho. “É verdade que não fomos capazes de competir o suficiente na Copa do Mundo. Foi um período difícil para nós”, reconheceu Ancelotti.

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Com 1,48 bilhão de habitantes, a Índia tem como esporte mais popular do país o críquete. O futebol, no entanto, vem ganhando adeptos , especialmente em Calcutá e na cidade de Kochi, no sul. “O futebol não é o esporte mais importante, mas isso não significa que eles não amem o futebol”, enfatizou Ancelotti.