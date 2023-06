Ancelotti é o novo técnico do Brasil, mas não chega agora

Carlo Ancelotti será o novo treinador da seleção brasileira. Não agora, mas daqui um ano, quando terminar a temporada 2023/24 na Europa e o seu contrato com o Real Madrid. O acordo foi fechado em reuniões entre o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e o próprio treinador italiano, na última semana, na Espanha, onde o Brasil realizou amistoso com Guiné no sábado (17).

O acerto ainda não tem papel e caneta envolvidos. Por ter contrato com o Real, Ancelotti só pode assinar oficialmente um acordo com uma nova equipe quando estiver faltando seis meses para o fim do vínculo com os merengues. Portanto, em janeiro de 2024, algum tipo de anúncio deste combinado deverá ser feito. Agora, uma das garantias que a CBF acredita ter de Ancelotti é a indicação de um representante seu para atuar ao lado do técnico interino do Brasil, Ramon Menezes.

Chegou-se a cogitar a presença de Davide Ancelotti, filho e assistente do técnico no Real, mas um possível mal-estar com os espanhóis suspendeu a possibilidade. Um novo nome deverá ser escolhido em breve.

Segundo o portal UOL, Rodrigues e Ancelotti já vinham conversando sobre este acordo há bastante tempo e o italiano já havia sinalizado positivamente para a seleção, porém sabendo do compromisso com o Real Madrid. Na última semana, o presidente da CBF teria tentado a liberação imediata do técnico, mas ouviu uma negativa do Real, que, no entanto, não criou obstáculos para a saída futura de Ancelotti.

Reunido com a seleção, que venceu Guiné no último sábado e que enfrenta, em Portugal, nesta terça (20), a seleção de Senegal, Rodrigues já teria comunicado os jogadores, que “aprovaram” a contratação do técnico recordista de títulos da Champions League (nove).

Assinando com a seleção brasileira, Ancelotti terá, em sua primeira Copa do Mundo (como treinador), a missão de tirar o Brasil da fila, que será de 24 anos em 2026. Confirmada a chegada no segundo semestre do ano que vem, a seleção já terá feito seis jogos das eliminatórias da Copa, que começam neste ano.