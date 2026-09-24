Ancelotti confirma titulares da seleção brasileira para amistoso contra Austrália
Quarteto ofensivo com Vini Jr., Raphinha, Endrick e Estêvão atua junto pela primeira vez; dois estreantes estão entre os 11 iniciais
O técnico Carlo Ancelotti confirmou os titulares da seleção brasileira para o primeiro amistoso contra a Austrália. Em entrevista coletiva nesta quinta, 24, o treinador anunciou o quarteto de ataque com Vinícius Jr. , Raphinha, Endrick e Estêvão e dois estreantes para começar o jogo. O Brasil enfrenta a seleção australiana nesta sexta, 25, às 7h (horário de Brasília), em Townsville, na Austrália.
Os titulares para a partida serão: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vini Jr.
O quarteto de ataque jogará junto de maneira inédita. Estêvão volta à seleção depois de se recuperar da lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo, em que os companheiros representaram o país.
Matheuzinho e Vitor Reis farão suas estreias pela seleção brasileira. O lateral do Corinthians foi convocado pela primeira vez, enquanto o zagueiro do Manchester City já tinha sido chamado pelo técnico italiano anteriormente, mas não teve minutos em campo na ocasião.
A partida será a primeira da seleção brasileira depois da campanha de oitavas de final na Copa do Mundo. Ancelotti priorizou jogadores jovens nesta convocação, que conta apenas com nove remanescentes dos que disputaram o Mundial na América do Norte.
Apesar da renovação, o italiano não enxerga uma ruptura no seu trabalho: “Não é que começamos um novo trabalho, continuamos o trabalho feito há um ano e tentamos melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade. Acho que esses jogos aqui na Austrália são muito boas oportunidades para os jovens que temos aqui. Alguns deles não têm muita oportunidade de jogar e podem acumular minutos com a Seleção”, disse o treinador na coletiva.
O amistoso contra a Austrália será o primeiro de três nesta data Fifa estendida de setembro e outubro. A seleção brasileira volta a enfrentar a seleção australiana na próxima terça, 29, em Brisbane, e depois joga contra a Índia em Calcutá, no dia 3 de outubro.