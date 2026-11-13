Ancelotti revela até quando vão os testes na seleção brasileira
Em Singapura, treinador avaliou positivamente a transição com jovens atletas e confirmou grupo fechado nas próximas convocações
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta sexta-feira, 13, em Singapura, que o período de testes e observações na equipe principal se encerra ao término da atual Data Fifa. Segundo o comandante, a fase de transição e avaliação serviu para colher informações consistentes sobre novos nomes e atletas experientes, permitindo que a comissão técnica considere o elenco “mais ou menos fechado” para os próximos compromissos.
Durante a rodada de observações, a comissão técnica abriu espaço para um contingente expressivo de estreantes. Para os amistosos em território asiático, foram chamados cinco novatos: Allan, Jonathan Jesus, Marlon Gomes, Alisson Santana e André Luiz. A iniciativa complementa a lista anterior — para os jogos diante de Austrália e Índia —, quando nove atletas vestiram a camisa nacional pela primeira vez: Pedro Morisco, Otávio, Mauro Júnior, Jair, Martinelli, Breno Bidon, Arthur Dias, Matheuzinho e Gabriel Bontempo. Além dos novatos, Pedro, João Gomes, Douglas Luiz e Lucas Perri receberam novas oportunidades no ciclo sob o comando de Ancelotti.
O treinador enfatizou o comprometimento do grupo e destacou a qualidade das peças analisadas. “É um momento de teste que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro”, afirmou. Ancelotti ponderou que ainda há posições com maior ou menor cobertura, mas reforçou o pedido de tranquilidade: “O que estamos fazendo é colocar toda a energia possível para evoluir bem este período, que é um período de transição da seleção, de virar novos jogadores (…). O torcedor tem que estar tranquilo, porque vamos construir um grupo de jogadores muito forte no futuro”.
Os desdobramentos finais desta etapa ocorrem no Estádio Nacional de Singapura. O Brasil enfrenta o Japão neste sábado, 14, às 7h15 (de Brasília), reeditando o confronto dos 16 avos de final da última Copa do Mundo. Na sequência, na terça-feira, 17, às 7h, a seleção mede forças contra a anfitriã Singapura, em confronto inédito na história da equipe.