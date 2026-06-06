A vitória por 2 a 1 sobre o Egito encerrou a fase de testes da seleção brasileira antes da Copa do Mundo com mais respostas do que dúvidas para Carlo Ancelotti. Após o último amistoso antes da estreia no Mundial, o treinador elogiou a atuação da equipe, destacou o desempenho de alguns jogadores e revelou que já definiu a escalação que enfrentará o Marrocos no próximo sábado, 13, pelo grupo C do torneio da Fifa.

Segundo Ancelotti, o Brasil apresentou intensidade, organização e qualidade durante boa parte da partida disputada em Cleveland. Para o treinador, a equipe conseguiu executar aspectos trabalhados ao longo da preparação. “A equipe jogou bem. Em 60 minutos, a equipe jogou com intensidade, ritmo, qualidade e organização. Muita intensidade na pressão… Ficamos satisfeitos por isso”, afirmou.

O italiano, porém, reconheceu que houve uma queda de rendimento na reta final do amistoso. Com a vantagem no placar, a seleção passou a acelerar jogadas que poderiam ter sido administradas com mais calma. “Nos últimos 30 minutos, a equipe precisava ter mais controle, assegurar mais a posse. Forçamos um pouco mais o ataque na profundidade, mas não precisávamos disso. Já estávamos ganhando”, avaliou.

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Entre os destaques da atuação, Ancelotti ressaltou o entrosamento entre Vinicius Junior e Raphinha. Os dois atuaram próximos pelo lado esquerdo e participaram das principais ações ofensivas do Brasil. “Acho que a dupla Vinicius e Raphinha funcionou muito bem. Combinaram bem e tivemos oportunidades por ali. Acho que os dois foram muito bons”, disse.

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Lesão

A principal preocupação da noite ficou por conta de Wesley. O lateral-direito deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores musculares e passará por exames para determinar a gravidade do problema. “O departamento médico terá um diagnóstico amanhã, após exames. Ele teve um problema muscular e teremos que esperar o diagnóstico amanhã”, afirmou o treinador.

Apesar da apreensão em relação ao jogador da Roma, que deixou o gramado chorando, Ancelotti disse confiar nas opções disponíveis para a posição caso seja necessária alguma alteração no elenco. A uma semana da estreia na Copa do Mundo, o treinador também revelou que já definiu a equipe titular para enfrentar o Marrocos. Ancelotti preferiu manter sigilo sobre os nomes, mas indicou que os testes realizados nos amistosos foram suficientes para tomar a decisão.