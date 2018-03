A seleção brasileira venceu o amistoso contra a Alemanha por 1 a 0 nesta terça-feira (27), em Berlim. A equipe dirigida por Tite enfrentou um teste difícil antes da Copa do Mundo da Rússia. Gabriel Jesus, camisa 9, marcou o gol que levou o Brasil à vitória.

No Estúdio VEJA, Silvio Navarro conversa com a equipe de jornalistas de VEJA que irá à Rússia em junho para cobrir a Copa do Mundo. O redator-chefe Fábio Altman, o editor Alexandre Salvador e o repórter Luiz Felipe Castro comentam os últimos amistosos e partidas, o papel de Neymar na equipe e os principais adversários que a seleção brasileira tem pela frente. Acompanhe no Podcast de VEJA: