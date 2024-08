Ana Patrícia e Duda fazem jus ao favoritismo e vão à final do vôlei de praia

Dupla número um no ranking do vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda venceram as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar por 2 sets a 1 (20/22, 21/15, 15/12) nesta quinta-feira, 8, e avançam à final da Olimpíada de Paris.

+ Jackie e Sandra relembram a VEJA o primeiro ouro das mulheres em Olimpíada

As brasileiras, que não haviam perdido nenhum set durante a competição, sofreram o primeiro revés logo no começo do jogo, levando uma virada. Ainda assim, mostraram segurança e controle da partida, vencendo o segundo set e o tie-break com segurança e colocando o Brasil em uma final olímpica após oito anos.

Ana Patrícia e Duda pegam as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Paredes na final, marcada para as 17h30 de sexta-feira, quando tentarão repetir a conquista do ouro de Sandra Pires e Jackie Silva nos Jogos de Atlanta, em 1996.