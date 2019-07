Ana Marcela se sagra tetracampeã mundial na maratona aquática de 25km

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou seu segundo ouro no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul, e a 11ª medalha na carreira em competições do tipo. Na madrugada desta sexta-ferira, ele venceu a maratona aquática de 25 quilômetros, se sagrando tetracampeã mundial nessa distância específica.

No último dia 16, ela já havia vencido a prova de 5 quilômetros da maratona, quando se tornou a maior medalhista na história da maratona aquática em mundiais. O novo ouro amplia essa marca.

O título desta sexta-feira veio com tempo de 5h08min03seg, com um sprint no final da prova – ultrapassando a segunda colocada, a alemã Finnia Wunram, que ficou oito segundos atrás. O bronze ficou com a francesa Lara Grangeon.

No Mundial de Esportes Aquáticos deste ano, Ana Marcela garantiu também lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, com o quinto lugar na maratona de 10 quilômetros, que consta no programa olímpico.