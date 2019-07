Ana Marcela leva ouro e se torna a maior medalhista da maratona aquática

Na noite desta terça-feira 16, a brasileira Ana Marcela Cunha levou a medalha de ouro dos 5km no Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul. Com um tempo de 57min56s, a atleta se tornou a maior medalhista da história da maratona aquática nos Mundiais.

Essa é a décima vez em que ela vai ao pódio na competição. Ana Marcela já havia conquistado três ouros (25km em 2011, 2015 e 2017), duas pratas (10km em 2013 e por equipes em 2015) e quatro bronzes (5km em 2013 e 2017, 10km em 2015 e 2017). Agora, ela ultrapassa a holandesa Edith Van Dijk, que também havia levado nove medalhas no evento.

É OURO PARA O BRASIL! 🥇🇧🇷 Ana Marcela Cunha é campeã mundial na prova de 5km de Maratonas Aquáticas do Mundial de Gwangju 📸 Satiro Sodré pic.twitter.com/K1UZLHIHKz — CBDA (@CBDAoficial) July 17, 2019

Mantendo o ritmo no começo da prova e deixando o sprint para o final, a brasileira garantiu a vitória somente na batida de mão na chegada. A francesa Aurelie Muller ficou com a prata por apenas um segundo de diferença. Já a medalha de bronze acabou com empate entre a americana Hannah Moore e Leonie Beck, da Alemanha.

Ana Marcela já havia disputado a prova dos 10km na noite deste sábado, terminando com o quinto lugar. O resultado a garantiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, mas a deixou de fora do pódio depois de três medalhas seguidas em Mundias na categoria. A maratona de 10km é a disputada nas Olimpíadas.

“A gente diz que às vezes perder faz parte. Acho que minha quinta colocação não foi digna do que a gente treinou, mas a prova dos 10km foi uma das provas mais fortes, todo mundo muito preparado. A gente brinca muito que é difícil fazer a prova perfeita, mas hoje acho que fiz a prova perfeita pra gente. Tudo o que a gente pensou ontem, eu consegui fazer hoje. A prova de 5km, não teve tanta porrada como nos 10km. Acho que o gosto do quinto lugar fez pesar a meu favor na reta final em relação às outras”, comentou a nadadora ao Sportv.

Agora, a baiana ainda poderá participar da prova por equipes desta edição da competição, marcada para esta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília). Além disso, ela está inscrita na disputa de 25km, que ocorrerá na quinta-feira, também às 20h.