Ana Marcela Cunha, vôlei e skate park: a agenda do dia nos Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão chegando em sua reta final e as noites passaram a ser momento emocionante na briga por medalhas. Nesta noite e madrugada de terça-feira, 3, para quarta-feira, 4, o Brasil pode encaminhar pódios e resultados relevantes. No início da jornada olímpica, às 18h30 de brasília, a nadadora Ana Marcela Cunha disputa a medalha na Maratona Aquática.

Única representante brasileira, entre homens e mulheres, na maratona aquática dos 10 km, Ana Marcela chega novamente como uma das favoritas, em busca de sua primeira medalha olímpica. À partir das 21h, as primeiras baterias femininas de skate no modelo park serão iniciadas, com a participação de duas brasileiras: Dora Varella e Yndiara Asp. Ainda nesta terça-feira, às 22h, Alison e Álvaro, únicas esperanças de medalha do Brasil no vôlei de praia, enfrentam a dupla letã em busca de vaga na semifinal do vôlei de praia.

Na madrugada, pela Vela 470, Fernanda e Ana representam o Brasil na final da modalidade. Às 7h, o brasileiro Yuri Mansur batalha pelo ouro no hipismo saltos. Para fechar o dia, às 9h30, seleção feminina de vôlei de quadra joga contra as atletas do Comitê Olímpico Russo pelas quartas de final.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

O que ver nos Jogos de Tóquio (horários de Brasília):

Terça-feira, 3

18h30 – Maratona Aquática feminino

Final – Ana Marcela Cunha

21h – Skate Park feminino

Preliminares – Dora Varella

21h42 – Skate Park feminino

Preliminares – Yndiara Asp

22h – Vôlei de Praia masculino

Quartas de final – Alison e Álvaro x Letônia

23h – Atletismo 110m com barreiras masculino

Semifinal / Rafael Pereira

Quarta-feira, 4

3h33 – Vela 470 feminino

Final – Fernanda e Ana

7h – Hipismo saltos individual

Yuri Mansur

9h30 – Vôlei feminino

Quartas de final / Brasil x Comitê Olímpico Russo