Amistoso da seleção brasileira feminina de futebol termina com sete expulsões

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A Seleção Feminina perdeu para os EUA em amistoso polêmico. O jogo, que faz parte da preparação para a Copa de 2027, teve sete expulsões do lado brasileiro, incluindo o técnico Arthur Elias e quatro jogadoras. Marta criticou a arbitragem como ‘palhaçada’, e Elias mencionou ‘xenofobia’. Um recorde de público marcou a partida tensa.

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A seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada por 1 a 0 para os Estados Unidos nesta terça-feira, 9, porém o jogo foi marcado pelas sete expulsões. Quatro jogadoras brasileiras, o técnico Arthur Elias e mais dois membros da comissão receberam cartão vermelho na polêmica partida disputada no Castelão, em Fortaleza.

O confronto com as norte-americanas foi o segundo duelo neste mês de junho e faz parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo Feminina de 2027. No último sábado, 6, na Neo Química Arena, a Amarelinha venceu os Estados Unidos de virada por 2 a 1, acumulando dois triunfos consecutivos sobre as rivais.

O jogo desta terça-feira contou com um mosaico nas arquibancadas e teve um público de 55.744, um recorde em amistosos da Seleção Brasileira feminina. Apesar do apoio da torcida e de atuações grandiosas como a da goleira Lorena, o Brasil não teve um bom desempenho. Aos 17 minutos do segundo tempo, a seleção norte-americana saiu na frente com Wilson após um chute desviado pela lateral direita Isabela.

Em busca do resultado, nossas jogadoras se mostraram tensas e a árbitra espanhola Paola Lopez começou a distribuir diversos cartões. Ao todo, foram dez amarelos, cinco para cada equipe. Além desses, a juíza expulsou sete pessoas do Brasil, incluindo jogadoras e comissão técnica. Todos os cartões vermelhos foram apresentados no segundo tempo: Arthur Elias saiu de campo por reclamação, Bia Zaneratto e Tarciane foram expulsas na fase final do jogo e, após o último apito, dois vermelhos foram assinalados para Ludmila e Kerolin por protestos. A árbitra espanhola também mandou dois membros da comissão técnica brasileira para o vestiário mais cedo.

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O placar permaneceu o mesmo e o Brasil saiu derrotado. Após a partida, Marta, a camisa 10 da nossa seleção, criticou a arbitragem descrevendo a ocasião como uma “palhaçada”. Arthur Elias, em coletiva de imprensa, citou a palavra “xenofobia” ao falar das expulsões de brasileiros.