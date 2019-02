América-RN chega confiante à final do primeiro turno: ‘Muita coisa mudou’

O América-RN enfrenta às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta, no Nazarenão, em Goianinha, o arquirrival ABC, no jogo de ida da final do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Depois de um começo de competição fraco, em que perdeu pontos importantes e viu o técnico Flávio Araújo sob risco de demissão, o alvirrubro reagiu e chega à final embalado e confiante. Pelo menos é o que garante o atacante Isac.

Em entrevista ao site oficial do América, o atleta citou o jejum de gols pelo qual passou nas primeiras rodadas para explicar o novo momento da equipe.

‘A pressão estava vindo, pois não estávamos marcando, mas agora muita coisa mudou. Estamos sendo felizes nas finalizações e neste jogo vamos concluir com mais atenção para a bola entrar’, disse o atacante.

Isac também garantiu que a derrota para o ABC na quinta rodada da primeira fase, por 4 a 2, não irá influenciar o resultado das duas partidas da final. Segundo ele, a equipe está mais bem preparada técnica e psicologicamente agora.

‘São dois jogos diferentes, e o que vai valer agora é a final. Quem se dedicar mais, jogar melhor e tiver melhor desempenho em campo sairá com o título. Estamos numa crescente e não podemos fazer diferente para conquistar a vitória’, finalizou.