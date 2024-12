Amaury Passos, lenda do basquete brasileiro, morre aos 89 anos, em São Paulo

O basquete brasileiro está de luto. Amaury Passos, considerado o primeiro craque do esporte no país, morreu na madrugada desta quinta-feira, 12, aos 89 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Ele estava ao lado da família e amigos, mas a causa da morta ainda não foi divulgada.

Bicampeão mundial (1959 e 1963) e duas vezes medalhista olímpico de bronze (1960 e 1964), Amaury foi um dos maiores nomes da história do esporte no país. Eleito por duas vezes o melhor jogador de um Mundial, feito único até hoje, o pivô encantou o mundo com seu talento e liderança em quadra.

Nascido em São Paulo, em 11 de dezembro de 1935, Amaury passou parte da infância na Argentina, onde aprendeu a jogar basquete. Retornou ao Brasil aos 16 anos e logo se destacou nas quadras. Com apenas 18 anos já era titular da seleção brasileira que disputou o mundial de 1954, no Rio de Janeiro.

Ao longo de sua carreira, Amaury defendeu a seleção em 96 partidas oficiais, disputando três Olimpíadas e quatro mundiais. Além dos títulos mundiais e olímpicos, conquistou também medalhas de prata e bronze em Jogos Pan-Americanos.

No Brasil, Amaury brilhou com as camisas do Clube de Regatas Tietê, Sírio e Corinthians. Pelo Timão, foi bicampeão brasileiro (1966 e 1969) e tricampeão paulista (1966, 1968 e 1969).

Após encerrar a carreira como jogador, Amaury se tornou técnico e foi bicampeão nacional pelo Monte Líbano, em 1982 e 1983.

“Amaury é sinônimo de basquete. De vitória. E com o seu talento, o Brasil tornou-se a potência que hoje é na modalidade, liderando ao lado de outros craques uma geração que encantou e pavimentou o caminho para os demais”, afirmou o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr..

O velório de Amaury Passos será realizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376, São Paulo, a partir das 10h desta quinta-feira e segue até às 18h. A CBB decretou luto oficial de três dias.

