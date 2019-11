O Paris Saint-Germain começou a planejar maneiras de manter o atacante Kylian Mbappé na equipe para a próxima temporada. A estratégia do clube, segundo informações publicadas pelo jornal Le Parisien nesta terça-feira 5, é de oferecer 3,3 milhões de euros (cerca de 14,7 milhões de reais) mensais à estrela de 20 anos, valor equivalente ao salário de Neymar, contratado para ser o principal jogador da equipe.

O nome de Mbappé é frequentemente cogitado na lista de alvos do Real Madrid que, de acordo com o jornal francês, está preparando oferta recorde de 300 a 400 milhões de euros (1,3 a 1,77 bilhão de reais) pelo atacante, quase o dobro do que o PSG pagou para ter Neymar em 2017 (222 milhões de euros, a maior transação da história). O time espanhol tenta desesperadamente achar um substituto à altura para o atacante Cristiano Ronaldo, que foi para a Juventus em 2018.

A pressão do Real Madrid para contratar Mbappé, antes mesmo da janela de transferências de janeiro, já começou nos bastidores. O técnico francês Zinedine Zidane revelou nesta terça-feira que o sonho do atacante do PSG é jogar pelo Real Madrid. “É uma decisão que cabe ao jogador. No momento, ele é do Paris, mas veremos se isso muda no futuro. Sei que ele sempre disse que seu maior sonho era jogar pelo Real Madrid”, comentou em coletiva.

Mbappé, segundo dados do site Transfermarkt, é o jogador mais valioso do mundo, com preço estabelecido de, no mínimo, 200 milhões de euros (886 milhões de reais). O atacante de 20 anos foi campeão do mundo com a seleção francesa em 2018, na Rússia, e anotou 69 gols em 97 jogos pelo Paris Saint-Germain.