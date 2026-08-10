Alpinista que fez escalada recorde em paredão morre aos 30 anos

O alpinista norte-americano Jake Whisenant morreu em um acidente na Serra Nevada, na Califórnia (EUA), na segunda-feira, 3. Natural de Mammoth Lakes, ele tinha 30 anos e era conhecido na comunidade de escalada por ascensões de alta velocidade e por desafios realizados no Yosemite.

Whisenant ganhou destaque em 2024 ao estabelecer, ao lado de Brant Hysell, um recorde de velocidade na rota Lurking Fear, no El Capitan, concluída em duas horas, 55 minutos e 32 segundos. O feito da dupla ocorreu dois dias depois de eles já terem completado a mesma rota em pouco mais de quatro horas. Ele também ficou conhecido por escalar a famosa via The Nose, no mesmo paredão, duas vezes em um único dia.

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A causa e as circunstâncias exatas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades. A morte provocou homenagens entre escaladores, que lembraram Whisenant pela habilidade, ousadia e dedicação ao esporte. Em uma publicação no Instagram, Bailee Moore, que se descreveu como amiga de longa data do alpinista, confirmou a morte. “É com o coração imensamente pesado que compartilho o falecimento do meu amigo e confidente de longa data — Jacob Daniel Whisenant. Nossa família está absolutamente devastada com esta notícia, mas encontramos consolo no fato de que Jake morreu fazendo o que amava na bela Serra Nevada”, escreveu.

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