Alonso vence o GP da Malásia

O espanhol Fernando Alonso (Ferrari) venceu neste domingo o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, o segundo da temporada 2012, com o mexicano Sergio Pérez (Sauber) na segunda posição e o britânico Lewis Hamilton (McLaren) na terceira, na prova disputada no circuito de Sepang.

Depois de largar em oitavo lugar, Alonso aproveitou a interrupção da corrida por uma hora em consequência da chuva e assumiu a liderança após a troca de pneus.

No final da prova, Alonso resistiu à pressão do jovem piloto mexicano de 22 anos, que fez história com a segunda posição.

Esta foi a 28ª vitória da carreira de Alonso e o primeiro pódio da carreira de Pérez na F1.

O australiano Mark Webber (Red Bull-Renault) foi o quarto colocado na prova, seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) e pelo brasileiro Bruno Senna (Williams-Renault). A corrida foi interrompida durante uma hora ao fim da oitava volta pelas fortes chuvas.

— Classificação do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1:

1. Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

os 310,000 km en 2h44:51.812

(velocidade média: 112,969 km/h)

2. Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) a 2.263

3. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 14.591

4. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 17.688

5. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) 29.456

6. Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 37.667

7. Paul di Resta (GBR/Force India-Mercedes) 44.412

8. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 46.985

9. Nico Hulkenberg (ALER/Force India-Mercedes) 47.892

10. Michael Schumacher (ALE/Mercedes-AMG) 49.996

11. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 1:15.527

12. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:16.828

13. Nico Rosberg (ALE/Mercedes-AMG) 1:18.593

14. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.719

15. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:37.319

16. Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) a 1 volta

17. Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) a 1 volta

18. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) a 1 volta

19. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) a 2 voltas

20. Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) a 2 voltas

21. Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) a 2 voltas

22. Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) a 2 voltas