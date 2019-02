Alonso irritado com limitação de treinos na Formula 1

O bicampeão espanhol de Fórmula 1, Fernando Alonso, da Ferrari, se irritou com a limitação dos treinos de pré-temporada, comparando sua situação à de jogador de futebol que treinaria sem bola.

“Gostaria de obrigar Lionel Messi a treinar com uma raquete ao invés da bola ou Rafael Nadal em uma mesa de pingue-pongue. Quando voltarem a jogar, teriam os mesmos problemas que nós. Dirijo karts porque não posso fazer nada durante quatro meses”, explicou Alonso nesta quinta-feira numa coletiva de imprensa.

O espanhol também explicou que esperava melhorias no carro da Ferrari para a próxima temporada.

“Começaremos a entender o potencial de nosso carro a partir da segunda ou terceira corrida. Contudo, acredito que a equipe tem o potencial necessário para se sair bem.

“Ganhar não é uma obrigação, o esporte é sacrifício, compromisso da equipe e paixão. Os resultados dependem de muitas coisas. Precisamos entender o que pode ser feito na pista”, disse o espanhol.

Alonso se negou a falar de sua intimidade e de sua separação da cantora Raquel.

“Nunca falei sobre minha vida particular e não farei isso dessa vez. As pessoas dizem que passo muito tempo na sede da Ferrari, mas estive em Oviedo no Natal. Depois, escrevem que estive ali quando na realidade estava em Los Angeles. Pode ser que alguém confunda com Los Angeles de San Rafael, próximo a Segovia”, completou.