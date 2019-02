Alonso afirma que Massa é melhor que possíveis substitutos

Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso falou nesta quinta-feira em Cingapura – onde ocorre a próxima prova neste domingo – que o seu companheiro de equipe na Ferrari, o brasileiro Felipe Massa é melhor que a concorrência à vaga. “Precisamos de um piloto que respeite a Ferrari e sua tradição. São quase três anos de trabalho com o Massa, temos um bom relacionamento. Se a equipe decidir colocar outra pessoa no lugar dele, precisa ser muito melhor. Não dá apra comparar ocm o que Massa já fez.”

Alonso é líder do Mundial com 179 pontos, 37 pontos a mais que o segundo colocado, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. Massa é o décimo, com 47 pontos. Na última prova, no GP da Itália, o brasileiro estava na terceira posição, mas desacelerou para o espanhol ultrapassá-lo e conquistar mais pontos. (Com agência Gazeta Press)