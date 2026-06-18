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Esporte

Alisson tomou o único gol da história do Haiti contra a seleção

Brasileiro disputa sua terceira Copa do Mundo em 2026

Por Ígor Resende 18 jun 2026, 13h08 | Atualizado em 18 jun 2026, 13h50
O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, estoura balão inflável durante partida contra a Suíça - 17/06/2018
Alisson estoura balão inflável durante partida contra a Suíça - 17/06/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)
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Alisson tomou o único gol da história do Haiti contra a seleção Priorize VEJA no Google

O goleiro titular da seleção brasileira, Alisson Becker, é o único da história canarinha a sofrer um gol da seleção de Haiti – na goleada por 7 a 1 pela Copa América de 2016.

Alisson fez uma defesa aos 69 minutos, quando o Brasil vencia por 5 a 0, mas espalmou a bola para o meio da área. Livre de marcação, James Marcelin aproveitou o rebote e fez o gol histórico para o Haiti.

Dez anos depois, o brasileiro reencontra a seleção haitiana. Desta vez, pela Copa do Mundo e com uma coincidência: o goleiro do Haiti também é o mesmo: Johny Placide.

Questionado pelo gol sofrido no empate contra o Marrocos na estreia, Alisson disputa seu terceiro Mundial como titular.

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Jogos na história

1974 – Brasil 4×0 Haiti
2004 – Brasil 6×0 Haiti
2016 – Brasil 7×1 Haiti

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Brasil x Haiti

A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida por Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.

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TAGS:
Alisson Becker
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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