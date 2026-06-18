Alisson tomou o único gol da história do Haiti contra a seleção
Brasileiro disputa sua terceira Copa do Mundo em 2026
O goleiro titular da seleção brasileira, Alisson Becker, é o único da história canarinha a sofrer um gol da seleção de Haiti – na goleada por 7 a 1 pela Copa América de 2016.
Alisson fez uma defesa aos 69 minutos, quando o Brasil vencia por 5 a 0, mas espalmou a bola para o meio da área. Livre de marcação, James Marcelin aproveitou o rebote e fez o gol histórico para o Haiti.
Dez anos depois, o brasileiro reencontra a seleção haitiana. Desta vez, pela Copa do Mundo e com uma coincidência: o goleiro do Haiti também é o mesmo: Johny Placide.
Questionado pelo gol sofrido no empate contra o Marrocos na estreia, Alisson disputa seu terceiro Mundial como titular.
Jogos na história
1974 – Brasil 4×0 Haiti
2004 – Brasil 6×0 Haiti
2016 – Brasil 7×1 Haiti
Brasil x Haiti
A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida por Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.