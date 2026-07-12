Alisson se pronuncia pela primeira vez após eliminação da Copa

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O goleiro Alisson se manifesta pela primeira vez após a eliminação do Brasil na Copa, lamentando o objetivo não alcançado. Apesar da frustração, ele escolhe se reerguer e seguir em frente na busca pelo hexa. Alisson, que participou de três Copas e foi eleito melhor goleiro em 2019, agradece o apoio da torcida.

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O goleiro Alisson se pronunciou pela primeira vez desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em publicação nas redes sociais, lembrou “o sentimento de frustração e tristeza” e muitos questionamentos” após a derrota para a Noruega nas oitavas de final do Mundial, mas afirmou que segue em busca do hexacampeonato.

“Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa copa do mundo!”, escreveu o goleiro.

Alisson participou da terceira Copa do Mundo consecutiva como goleiro titular da seleção brasileira. Chegou duas vezes às quartas de final com o Brasil: perdeu para a Bélgica por 2 a 1 no tempo regulamentar em 2018, e para a Croácia na disputa por pênaltis em 2022.

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Desde 2015, quando foi convocado pela primeira vez, defendeu a meta brasileira em 83 jogos. Em 2019, foi campeão da Copa América, mesmo ano em que foi eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa.

Confira a mensagem de Alisson:

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“Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa copa do mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!

Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva para além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!

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Vivi intensamente todos os dias dessa copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre!

Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue.

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Seguimos em frente na busca do hexa!!”

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