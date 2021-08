Alison e Álvaro vencem mexicanos e estão nas quartas do vôlei de praia

O Brasil está nas quartas de final da disputa do vôlei de praia das Olimpíadas de Tóquio. A dupla Alison e Álvaro Filho não teve problemas e venceu os mexicanos Gaxiola e Rubio na manhã desta segunda-feira, 2, por dois sets a zero, em parciais de 21/14 e 21/13.

No alto dos seus 2,03m, Alison, o “Mamute”, fez uma ótima partida no bloqueio e gerou muitas dificuldades para os mexicanos. Nem mesmo Rubio, um dos maiores pontuadores desta edição dos Jogos conseguiu ser eficiente no ataque e o jogo acabou em menos de 40 minutos.

“Esse é o DNA da dupla Alison e Álvaro. Estávamos jogando bem, mas estava faltando um extra. Nós somos latinos, essa é a nossa identidade”, afirmou Alison após a partida. “Somos um grupo muito forte. Cada jogo é uma final e estamos jogando uma partida por vez”, completou Álvaro Filho.

No caminho para uma medalha olímpica, os brasileiros enfrentam Tocs e Plavins. A dupla da Letônia eliminou horas mais cedo, ainda no meio da madrugada, a outra dupla do país nos Jogos. Bruno Schmidt e Evandro perderam por dois sets a zero (21/19 e 21/18). Plavins, medalhista de bronze em Londres-2012, foi o nome do jogo.