Alison dos Santos é medalha de bronze nos 400m com barreiras

O atletismo brasileiro tem um novo ídolo: Alison dos Santos, o “Piu”, de 21 anos, confirmou as expectativas e conquistou o bronze nos 400 metros com barreira nos Jogos de Tóquio na madrugada desta terça-feira, 3, com o impressionante tempo de 46s72. O ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm, que bateu o novo recorde mundial, com o tempo de 45s94. O americano Rai Benjamin foi prata com 46s17.

Alison, 2 metros de altura e passadas largas, já era recordista sul-americano e campeão do Pan de Lima de 2019, e havia feito o segundo melhor tempo da semifinal (47s31). Além disso, recolocou o Brasil em uma final dos 400m com barreiras, 21 anos depois da presença de Eronildes de Araújo, sétimo colocado em Sidney-2000, e foi o primeiro atleta do país a terminar a prova abaixo dos 48 segundos. No momento da decisão olímpica, o jovem natural de São Joaquim da Barra (SP) não sentiu a pressão e ainda melhorou consideravelmente seu tempo: terminou apenas 0.02s atrás do recorde mundial anterior.

“A primeira coisa que passou pela minha cabeça quando passei a linha é que agora eu sou um medalhista olímpico. Eu não corro só por mim, corro pelo meu treinador, pela minha família. Eu conversei com meus pais antes da prova e falei que tô correndo para eles. Louco para voltar pra casa. Pela minha mãe, minhas irmãs, por São Joaquim da Barra. Eu carrego o amor deles comigo, isso me encanta e me faz ir mais longe”, discursou o atleta à Rede Globo após a conquista.