Alison dos Santos bate recorde mundial nos 400m com barreira
‘Piu’ superou marca do norueguês Karten Warholm e mantém invencibilidade na temporada
Alison dos Santos é o novo recordista mundial na prova de atletismo de 400 metros com barreira. Nesta quinta, 27, o atleta completou a prova na etapa da Diamond League, em Zurique, em 45s80.
Com o resultado, o brasileiro superou em 0,14s o então recorde mundial de 45s94, estabelecido por Karsten Warholm. O norueguês, inclusive, foi o segundo colocado na corrida na Suíça, com tempo de 46s90. O nigeriano Ezequiel completou o pódio com tempo de 47s50. Outro brasileiro na final, Matheus Lima, terminou a prova em quarto lugar.
Com o resultado, Piu, apelido de Alison, mantém sua invencibilidade nos 400m com barreira nesta temporada. O atleta natural de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, também venceu as etapas de Xiamen, Oslo e Silésia e ainda fez uma parada no Brasil para disputar o Troféu Brasil.
Piu é duas vezes medalhista de bronze nas Olimpíadas e foi campeão mundial nos 400m com barreira em 2022.
O seu próximo compromisso são as finais da Diamond League 2026, nos dias 4 e 5 de setembro.
Fim do jejum
O recorde mundial de Piu é o primeiro do Brasil desde 1975 em provas de atletismo dentro do estádio quando João Carlos de Oliveira, conhecido como “João do Pulo”, alcançou 17,89m no salto triplo nos Jogos Pan-Americanos na Cidade do México. A marca só foi superada em 1985, pelo americano Willie Banks que saltou 17,97m.
Antes João, os brasileiros Adhemar Ferreira da Silva e Nelson Prudêncio também tinham estabelecido os recordes mundiais na prova do salto triplo.
O último recorde de um brasileiro no atletismo foi do maratonista Ronaldo da Costa estabelecida nas ruas. Em 1998, ele completou a Maratona de Berlim em 2h06min05s, tornando-se a primeira pessoa a correr os 42,195km abaixo das 2h07min.