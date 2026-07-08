Algoz do Brasil: técnico de seleção europeia pede demissão e aumenta lista de saídas
Zlatko Dalic comandou a seleção da Croácia por nove anos e alcançou a final da Copa do Mundo; em 2022, eliminou o Brasil nas quartas de final
O treinador Zlatko Dalic, que levou a Croácia à final da Copa do Mundo de 2018, anunciou nesta quarta-feira (8) a sua demissão após nove anos no cargo, dias após a eliminação para Portugal no Mundial de 2026.
Semifinalista em 2022, a Croácia não conseguiu chegar às oitavas de final na América do Norte, caindo no fim de um duelo equilibrado e emocionante pela fase de 16-avos de final, após três gols anulados por impedimento contra Portugal (2 a 1).
“É o momento certo para colocar um ponto final nessa aventura incrível (…) Vou embora de coração cheio e orgulhoso por ter dado a minha contribuição às maiores conquistas da história do futebol croata”, declarou o técnico de 59 anos em comunicado.
“O nome de Zlatko ficará para sempre gravado com letras douradas na história do futebol croata”, reagiu o presidente da Federação Croata de Futebol (HNS), Marijan Kustic.
Os anos de Dalic no comando da equipe (2017-2026) estão entre os mais bem-sucedidos da história do futebol do país. Além da final perdida para a França em 2018 (4 a 2), a Croácia terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022 e chegou às oitavas de final da Eurocopa em 2021.
Ex-meio-campista, Dalic desenvolveu sua carreira fora da Europa antes de assumir a seleção de seu país. Ele teve passagens pelos clubes sauditas Al-Faisaly e Al-Hilal. Em 2014, assumiu o comando do Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, onde foi eleito técnico do ano em duas ocasiões, levando o clube à final da Liga dos Campeões Asiática em 2016.
A imprensa croata indica um retorno de Slaven Bilic como treinador da seleção, após já ter ocupado o cargo entre 2006 e 2012.
Zlatko é o 14º treinador que deixou o cargo após a eliminação de sua seleção na Copa do Mundo.
- Sabri Lamouchi (Tunísia)*
- Hong Myung-Bo (Coreia do Sul)
- Steve Clarke (Escócia)
- Miroslav Koubek (Tchéquia)
- Marcelo Bielsa (Uruguai)
- Sebastián Beccacece (Equador)
- Ronald Koeman (Holanda)
- Julian Nagelsmann (Alemanha)
- Hervé Renard (Tunísia)
- Jamal Sellami (Jordânia)
- Carlos Queiroz (Gana)
- Javier Aguirre (México)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Zlatko Dalic (Croácia)
*Sabri Lamouchi foi demitido durante a Copa, após derrota da Tunísia na primeira rodada da fase de grupos. Hervé Renard o substituiu nos dois próximos jogos, mas também deixou o cargo ao fim da participação tunisiana.
(Com AFP)
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