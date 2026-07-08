Algoz do Brasil: técnico de seleção europeia pede demissão e aumenta lista de saídas

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Zlatko Dalic, o técnico que levou a Croácia à final da Copa de 2018 e semifinal em 2022, anunciou sua saída após nove anos. A decisão vem após a eliminação no Mundial de 2026, marcando o fim de uma era gloriosa para o futebol croata, com conquistas históricas e um legado inegável.

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O treinador Zlatko Dalic, que levou a Croácia à final da Copa do Mundo de 2018, anunciou nesta quarta-feira (8) a sua demissão após nove anos no cargo, dias após a eliminação para Portugal no Mundial de 2026.

Semifinalista em 2022, a Croácia não conseguiu chegar às oitavas de final na América do Norte, caindo no fim de um duelo equilibrado e emocionante pela fase de 16-avos de final, após três gols anulados por impedimento contra Portugal (2 a 1).

“É o momento certo para colocar um ponto final nessa aventura incrível (…) Vou embora de coração cheio e orgulhoso por ter dado a minha contribuição às maiores conquistas da história do futebol croata”, declarou o técnico de 59 anos em comunicado.

“O nome de Zlatko ficará para sempre gravado com letras douradas na história do futebol croata”, reagiu o presidente da Federação Croata de Futebol (HNS), Marijan Kustic.

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Os anos de Dalic no comando da equipe (2017-2026) estão entre os mais bem-sucedidos da história do futebol do país. Além da final perdida para a França em 2018 (4 a 2), a Croácia terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022 e chegou às oitavas de final da Eurocopa em 2021.

Ex-meio-campista, Dalic desenvolveu sua carreira fora da Europa antes de assumir a seleção de seu país. Ele teve passagens pelos clubes sauditas Al-Faisaly e Al-Hilal. Em 2014, assumiu o comando do Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, onde foi eleito técnico do ano em duas ocasiões, levando o clube à final da Liga dos Campeões Asiática em 2016.

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A imprensa croata indica um retorno de Slaven Bilic como treinador da seleção, após já ter ocupado o cargo entre 2006 e 2012.

Zlatko é o 14º treinador que deixou o cargo após a eliminação de sua seleção na Copa do Mundo.

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Sabri Lamouchi (Tunísia)* Hong Myung-Bo (Coreia do Sul) Steve Clarke (Escócia) Miroslav Koubek (Tchéquia) Marcelo Bielsa (Uruguai) Sebastián Beccacece (Equador) Ronald Koeman (Holanda) Julian Nagelsmann (Alemanha) Hervé Renard (Tunísia) Jamal Sellami (Jordânia) Carlos Queiroz (Gana) Javier Aguirre (México) Roberto Martínez (Portugal) Zlatko Dalic (Croácia)

*Sabri Lamouchi foi demitido durante a Copa, após derrota da Tunísia na primeira rodada da fase de grupos. Hervé Renard o substituiu nos dois próximos jogos, mas também deixou o cargo ao fim da participação tunisiana.

(Com AFP)

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