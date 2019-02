Alexandre Kalil confirma que Valdívia foi oferecido ao Atlético-MG

Após encerrar o Campeonato Brasileiro em baixa no Palmeiras, o meia Valdívia foi oferecido ao Atlético-MG por seu empresário. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do Galo, Alexandre Kalil, que vetou a contratação devido ao alto salário do chileno.

‘O Valdívia é caso de empresário, tive conversa com Luiz Felipe, do mesmo jeito que vão oferecer jogadores do Atlético. O Valdívia foi oferecido, mas o Atlético não tem condições de pagar o salário’, declarou o dirigente, em entrevista à Rádio Globo.

O presidente do clube mineiro afirmou que apesar da oferta feita pelo representante do jogador, os custos que envolvem sua transação impedem que qualquer conversa entre a equipe e o atleta seja mantida. Mesmo com a negativa, Kalil procurou exaltar a qualidade técnica do armador e apontou que as questões financeiras são o único empecilho em sua contratação.

‘O Valdívia joga em qualquer equipe do futebol brasileiro, mas poucos times têm condições de pagar o salário dele, mas nós aqui temos uma coisa, não fazemos loucuras para contratar jogadores’, completou.

Apesar de ter sofrido com as lesões em 2011 e não ter demonstrado um bom futebol na temporada, o chileno é considerado uma das principais peças no esquema tático do técnico Luiz Felipe Scolari. O contrato do jogador com o Alviverde vai até 2015 e a tendência é que o atleta seja mantido entre os titulares que disputarão o Paulistão e a Copa do Brasil no primeiro semestre.