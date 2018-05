Alex Ferguson está acordado e já consegue falar, relatam amigos

Sir Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United que foi submetido a uma cirurgia de emergência no final de semana devido a uma hemorragia cerebral, está acordado e já consegue falar, informou nesta terça-feira o jornal Daily Mail. Ferguson, de 76 anos, está internado no hospital Salford Royal de Manchester.

Embora o clube não tenha divulgado um novo comunicado sobre o estado de saúde do ex-técnico escocês, alguns amigos revelaram que ele já pode falar e perguntou pelos resultados de seus exames. O jornal acrescenta que aparentemente Ferguson sofreu uma queda no sábado durante a manhã em sua casa de Wilmslow, no condado de Cheshire (noroeste da Inglaterra), e foi levado ao hospital Macclesfield District, mas depois transferido ao Salford Royal.

Uma lenda em Old Trafford, Ferguson levou o Manchester United a conquistar 38 títulos, incluindo 13 do Campeonato Inglês, duas Ligas de Campeões e um Mundial de clubes, em 27 anos no cargo, que deixou em maio de 2013. Ao longo dos últimos dias, diversos clubes e atletas, como Cristiano Ronaldo, enviaram mensagens de apoio a Ferguson.