Alex Escobar revela quando volta à Globo após susto ao vivo
Apresentador passou mal durante entrada no 'Encontro', direto dos Estados Unidos
Alex Escobar, 51, já tem previsão de voltar ao trabalho após passar mal durante uma entrada ao vivo no Encontro, da Globo, na última segunda-feira, 22. O apresentador, que está nos Estados Unidos para a cobertura da Copa do Mundo, afirmou que deve retomar a rotina na sexta-feira, 26, depois de ficar em repouso no hotel.
O jornalista sofreu um mal-estar enquanto conversava com Patrícia Poeta diretamente dos Estados Unidos. Segundo comunicado, ele teve um pico de pressão provocado pelas altas temperaturas em Nova Jersey e foi levado a um hospital da região, onde passou por uma série de exames. Apesar de já se sentir melhor, Escobar não viajou para Miami, onde a seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24. A decisão foi tomada por precaução, antes do retorno à cobertura da Copa.
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