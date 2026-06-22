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Esporte

Alerta de misantropia: a bizarra postura de um treinador francês

Os bleus viveram em 2010 um capítulo vergonhoso, que precisa ser relembrado, para que não se repita

Por Fábio Altman, de Miami 22 jun 2026, 01h50
O jogador Franck Ribéry, de costas, com camisa azul da França e número 7, ouve o técnico Raymond Domenech, de terno e gravata, que gesticula com o dedo indicador para cima, em um campo de futebol
Domenech com Ribéry, em 2010: nada de "allons enfants", na pior crise do futebol francês (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Só mesmo quem está maratonando a Copa do Mundo como se não houvesse amanhã é que ficou alheio a um bizarro episódio da semana passada. Uma invasão de hackers no sistema de alertas da Defesa Civil fez disparar barulhentos avisos na madrugada de sexta-feira, 19, para sábado, 20. O ruído vinha acompanhado de uma palavra: “misantropia”. Como assim? Misantropia, segundo a definição do dicionário Houaiss, é o “ódio pela humanidade, falta de sociabilidade, melancolia, depressão, tristeza”. É inevitável, para quem gosta de literatura e teatro, lembrar de um clássico do francês Molière, levada ao palco, pela primeira vez em 1666, há exatos 360 anos. O personagem central da comédia, Alceste, rejeita todas as convenções, que considera hipócritas e covardes. Pessimista, incomodado, ele se afasta de tudo e de todos – à exceção da coquete Célimène, que mexe com a cabeça e as certezas do sujeito.

Molière,  o francês bem tratado, os versos alexandrinos – “só encontro, em toda parte, vil bajulação, injustiça, mentira, calúnia e traição; eu não aguento mais, desespero, e meu plano é cortar relações com o gênero humano”. Como a Copa do Mundo é como um ímã para as dores e amores do mundo, muito mais do que apenas uma coleção de partidas de futebol, é inevitável lembrar que hoje, 22 de junho, a França enfrenta o Iraque. A França de Mbappé e Olise, favorita ao título, um timaço. Campeões em 2018, vice-campeões em 2022, os bleus entraram definitivamente no andar de cima da bola. Venceram também em 1998, ao derrotar o Brasil de Ronaldo na final, por 3 a 0. Nem sempre, contudo, foi possível entoar com orgulho o allons enfants. Há pouco tempo, em 2010, a seleção francesa viveu talvez o mais terrível capítulo de sua história – e no centro da desventura estava o treinador Raymond Domenech, que mais de uma vez foi tratado como misantropo (mas não ingênuo, sonhador e do bem como Alceste, ao contrário). Ele mesmo se denominou misantropo, como se a sociedade não lhe interessasse, vista da torre de marfim.

Domenech, que chegou a convocar e cortar atletas depois de consultar o mapa astral de seus comandados, foi pivô de um escândalo, o motim liderado pelos jogadores e solidariedade ao atacante Nicolas Anelka, mandado de volta para casa depois de discutir com o técnico no intervalo do embate contra o México. Em apoio a Anelka, todo o elenco se recusou a treinar depois da derrota por 2 a 0. Escreveram um manifesto que, de modo insólito seria lido pelo próprio Domenech. O jornal L’Équipe chegou a estampar em manchete a frase que Anelka teria dito ao chefe, mando ele tomar naquele lugar. Foi uma vergonha, a ponto de até o presidente Nicolas Sarkozy ter feito críticas públicas à postura da equipe e o comandante. Foi um fiasco – a derrota para o México, empate com Uruguai e derrota para a África do Sul – tema do documentário A Greve da Seleção da França, no Netflix.

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A tal misantropia, ao menos no caso de Domenech, arrogante e egoísta, não funciona quando é usada como pretexto para fugir dos problemas. A produção da Netflix é obrigatória para quem quer conhecer aquele capítulo e entender os estragos promovidos e alimentados por Domenech, que bem poderia ser inspiração para Molière. O atual treinador, Didier Deschamps, também é uma figura e tanto – mas de outro quilate. Tratado por muitos como alguém sem vergonha de expor platitudes, quase alheio ao que está ao seu redor, engraçado e atrapalhado no uso das palavras, Deschamps é gato escaldado – ele foi ungido ao cargo em 2012, logo depois de Laurent Blanc, que substituiu Domenech. Começou a caminhada, portanto, com aquele rolo todo muito fresco – e dele tirou lições, e a principal delas é não comprar briga com os jogadores. Longevo, é tratado com a deferência destinada aos vencedores. O site da Fifa faz poesia com Deschamps: “Existem os nostálgicos, que adoram olhar para o passado, e os estoicos, para quem apenas o presente importa. Didier Deschamps faz parte da segunda categoria”.

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