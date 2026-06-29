Alemanha x Paraguai na Copa: onde assistir, horário e escalações

Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio de Boston, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. O Brasil já está classificado: saiba mais sobre a vitória da seleção e sobre o próximo jogo.

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A Alemanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com seis pontos. Os alemães começaram a campanha com uma goleada por 7 a 1 contra Curaçao e uma vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, mas perderam na última rodada para o Equador, por 2 a 1.

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Do outro lado, o Paraguai se classificou como o sétimo melhor terceiro colocado, com quatro pontos somados e dois gols negativos de saldo. Os paraguaios perderam por 4 a 1 para os Estados Unidos na estreia, mas venceram a Turquia por 1 a 0 na rodada seguinte e empataram sem gols com a Austrália na 3ª rodada. E logo mais ainda temos Holanda x Marrocos.

Como assistir ao jogo entre Alemanha e Paraguai hoje?

Alemanha e Paraguai vão se enfrentar nesta segunda, 29, às 17h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Alemanha: Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Rüdiger e Nathaniel Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: Gill; Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Canale e Maidana; Cubas, Galarza, Almirón e Enciso; Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.

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Odds para Alemanha x Paraguai:

Resultado final

Betano: Alemanha (1.40) – Empate (4.25) – Paraguai (10.00)

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Bet365: Alemanha (1.33) – Empate (5.25) – Paraguai (9.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos);



Jalal Jayed (Marrocos); Assistentes: Zakaria Brinsi (Marrocos) e Mostafa Akarkad (Marrocos);



Zakaria Brinsi (Marrocos) e Mostafa Akarkad (Marrocos); VAR: Fei Zhou (China).

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