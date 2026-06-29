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Esporte

Alemanha x Paraguai na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 29, é válida pela segunda fase. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h25 | Atualizado em 29 jun 2026, 16h57
BOSTON, MASSACHUSETTS - JUNE 12: A general view of the Boston Stadium one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Haiti and Scotland at Boston Stadium on June 12, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)
Estádio de Boston vai ser o palco da partida entre França e Marrocos nesta quinta, 9 (Mattia Ozbot/Getty Images)
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Alemanha x Paraguai na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio de Boston, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. O Brasil já está classificado: saiba mais sobre a vitória da seleção e sobre o próximo jogo.

+ Jogos de hoje, segunda, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Alemanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com seis pontos. Os alemães começaram a campanha com uma goleada por 7 a 1 contra Curaçao e uma vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, mas perderam na última rodada para o Equador, por 2 a 1.

 

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Do outro lado, o Paraguai se classificou como o sétimo melhor terceiro colocado, com quatro pontos somados e dois gols negativos de saldo. Os paraguaios perderam por 4 a 1 para os Estados Unidos na estreia, mas venceram a Turquia por 1 a 0 na rodada seguinte e empataram sem gols com a Austrália na 3ª rodada. E logo mais ainda temos Holanda x Marrocos.

Como assistir ao jogo entre Alemanha e Paraguai hoje?

Alemanha e Paraguai vão se enfrentar nesta segunda, 29, às 17h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Alemanha: Neuer; Kimmich, Jonathan Tah, Rüdiger e Nathaniel Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: Gill; Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Canale e Maidana; Cubas, Galarza, Almirón e Enciso; Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.

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Odds para Alemanha x Paraguai:

Resultado final

Betano: Alemanha (1.40) – Empate (4.25) – Paraguai (10.00)

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Bet365: Alemanha (1.33) – Empate (5.25) – Paraguai (9.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos);
  • Assistentes: Zakaria Brinsi (Marrocos) e Mostafa Akarkad (Marrocos);
  • VAR: Fei Zhou (China).
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