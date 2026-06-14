Alemanha x Curaçao na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 14, é válida pelo Grupo E da Copa do Mundo 2026. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo do jogo
A Alemanha estreia na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, às 14h (horário de Brasília), contra Curaçao, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida abre a caminhada das duas seleções no Grupo E, que também tem Costa do Marfim e Equador.
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A Alemanha chega ao torneio tentando apagar as duas campanhas ruins recentes. Eliminada ainda na fase de grupos em 2018 e 2022, a seleção de Julian Nagelsmann busca recolocar no trilho uma camisa que historicamente se acostumou a chegar longe. A Alemanha vai para a sua 21ª participaçãoem Copas e tem quatro títulos mundiais — 1954, 1974, 1990 e 2014. Os alemães chegam para a Copa com uma sequência de oito vitórias consecutivas.
Do outro lado, seleção caribenha vai participar da Copa do Mundo pela primeira vez na história. Com cerca de 158 mil habitantes e 444 km², Curaçao é a menor nação, por população e território, a disputar o torneio. Nas eliminatórias, a seleção ficou na liderança do seu grupo, na frente de Jamaica, Trinidad e Tobago e Bermuda.
Como assistir ao jogo entre Alemanha e Curaçao hoje?
Alemanha e Curaçao vão se enfrentar neste domingo, 14, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Alemanha: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah e Raum; Pavlović e Goretzka; Wirtz, Musiala e Sané; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
Curaçao: Eloy Room; Brenet, Gaari, Sambo e Floranus; Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Gorré, Roemeratoe e Kastaneer; Margaritha. Técnico: Dick Advocaat.
Odds para Alemanha x Curaçao:
Resultado final
Betano: Alemanha (1.04) – Empate (16.50) – Curaçao (35.00)
Bet365: Alemanha (1.04) – Empate (17.00) – Curaçao (29.00)