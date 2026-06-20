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Esporte

Alemanha x Costa do Marfim na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 20, é válida pela 2ª rodada do Grupo E. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 20 jun 2026, 15h01
TORONTO, ON - MARCH 31: General view of BMO Field before an International Friendly between Haiti and Iceland on March 31, 2026 in Toronto, Ontario, Canada. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)
Estádio de Toronto vai ser o palco da partida entre Alemanha e Costa do Marfim neste sábado, 20 (Vaughn Ridley/Getty Images)
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Alemanha x Costa do Marfim na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Alemanha e Costa do Marfim vão jogar neste sábado, 20, às 17h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Toronto, no Canadá.

Na primeira rodada, a Alemanha aplicou a maior goleada do torneio até aqui, quando venceu Curaçao por 7 a 1. Apesar de um primeiro tempo apertado, em que os alemães chegaram a sofrer o empate em 1 a 1, a seleção tetracampeã marcou cinco gols no segundo tempo e sacramentou a goleada. Em caso de vitória na partida de hoje, a Alemanha pode garantir a classificação antecipada para o mata-mata, a depender do resultado da outra partida do grupo. Depois do título em 2014, a Alemanha caiu na fase de grupos nas Copas de 2018 e 2022.

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Do outro lado, a Costa do Marfim venceu o Equador na estreia por 1 a 0, com um gol marcado por Amad Diallo já aos 45 minutos do segundo tempo. Os marfinenses buscam passar da fase de grupos pela primeira vez na história. Os Elefantes disputam a Copa do Mundo pela 4ª vez. Anteriormente, disputaram as edições de 2006, 2010 e 2014.

Com os resultados, o grupo E é liderado pela Alemanha, com 3 pontos, graças aos 6 gols de saldo no desempate. A Costa do Marfim está em 2º, também com 3 pontos, enquanto Equador e Curaçao ainda não pontuaram. As outras duas seleções do grupo se enfrentam na sequência desta partida, às 21 horas (horário de Brasília).

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Como assistir ao jogo entre Alemanha e Costa do Marfim hoje?

Alemanha e Costa do Marfim vão se enfrentar neste sábado, 20, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Alemanha: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

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Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Amad Diallo, Kessié, Seko Fofana e Diomande; Bonny e Bazoumana Touré. Técnico: Emerse Faé.

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Odds para Alemanha x Costa do Marfim:

Resultado final

Betano: Alemanha (1.57) – Empate (4.40) – Costa do Marfim (5.30)

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Bet365: Alemanha (1.53) – Empate (4.33) – Costa do Marfim (5.75)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai);
  • Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e Milciades Saldívar (Paraguai);
  • Quarto árbitro: Khalid Alturais (Arábia Saudita).
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