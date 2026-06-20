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Esporte

Alemanha volta ao mata-mata após 12 anos com vitória nos acréscimos sobre Costa do Marfim

Undav sai do banco e marca os dois gols da virada por 2 a 1 da tetracampeã

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 19h16 | Atualizado em 20 jun 2026, 19h52
Dois jogadores de futebol alemães, com camisas brancas, pretas, vermelhas e amarelas, sorriem e celebram. Um deles tem o braço sobre o ombro do outro, que segura uma garrafa de água.
Amiri e Undav: vindos do banco, meia deu assistência para centroavante marcar o primeiro gol da Alemanha (Alexander Hassenstein/Getty Images)
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Alemanha volta ao mata-mata após 12 anos com vitória nos acréscimos sobre Costa do Marfim Priorize VEJA no Google

A Alemanha venceu de virada por 2 a 1 contra a Costa do Marfim neste sábado, 20, e garantiu classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Kessié abriu o placar para os marfinenses, mas Undav saiu do banco para anotar os dois gols da vitória alemã. A classificação para a fase eliminatória é a primeira da seleção tetracampeã desde a campanha do título em 2014.

A Costa do Marfim saiu na frente e teve chances de aumentar a vantagem para conquistar os três pontos e se classificar pela primeira vez na sua história ao mata-mata. Porém, o centroavante alemão, Undav, jogou um balde de água fria na equipe de jovens estrelas. São 9 gols em 11 partidas do jogador do Stuttgart pela seleção alemã. 

A Alemanha se isola na liderança com seis pontos e a vaga garantida na fase de 16 avos. A Costa do Marfim segue em segundo lugar com três pontos. Equador e Curaçao estão zerados, e se enfrentam ainda hoje, às 21h.

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Na próxima rodada da fase de grupos, a Alemanha enfrenta o Equador e a Costa do Marfim encara Curaçao. Os jogos serão realizados simultaneamente na quinta, 25, às 17h (horário de Brasília). 

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A classificação alemã para o mata-mata não acontecia desde que eles se tornaram tetracampeões em 2014. Quatro anos depois de conquistar o título no Brasil, a seleção foi eliminada na fase de grupos com derrota para México e Coreia do Sul. Em 2022, terminou em terceiro lugar no “grupo da morte”, atrás de Espanha e Japão.

Como foi o jogo?

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Apesar de ter mais controle e posse de bola, a Alemanha teve dificuldades para criar chances de gol no primeiro tempo. O capitão Kimmich encontrou Havertz em cruzamento, para defesa do goleiro Fofana. O lado marfinense apostou em contra-ataques com seu principal jogador, Diomandé e Diallo que ganhou a titularidade após marcar o gol da vitória na estreia contra o Equador. 

Aos 21 minutos, Pavlovic chegou a abrir o placar para os alemães em cobrança de escanteio, porém, o gol foi anulado por falta do jogador no goleiro adversário na disputa pelo alto. Musiala e Nmecha também tiveram boas oportunidades pelo lado da Alemanha, mas foi a Costa do Marfim que aproveitou a chance. Aos 29 minutos, Diomandé iniciou jogada pela esqueda, passou por Kimmich e cruzou para Diallo que finalizou travado pela defesa. A bola sobrou livre para o capitão Kessié mandar para o fundo do gol de Neuer. 

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No segundo tempo, a Costa do Marfim voltou melhor, controlando as ações do jogo e pressionando a saída da Alemanha. Ouahi, Diomandé e Kessié tiveram chance de ampliar a vantagem, sem sucesso. O técnico Julius Nagelsmann renovou as energias da equipe aos 14 minutos. Musiala e Pavlovic foram substituídos por Undav e Amiri. As trocas do técnico deram certo: a dupla que entrou garantiu o empate alemão. Aos 22 minutos, o meia avançou pela direita e cruzou para a pequena área. A bola alta ainda passou por cima de Havertz, mas Undav não desperdiçou e finalizou com a canhota sem deixar a bola cair no chão direto para o fundo da rede.

O jogo ficou mais equilibrado, com chances da Alemanha paradas pelo goleiro Fofana. Pela Costa do Marfim, Adingra perdeu chance clara após Pepé subir com velocidade pela direita e encontrar o companheiro do outro lado. 

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Já nos acréscimos, o jogo estava lá e cá, mas os alemães souberam aproveitar a última chance. Nmecha encontrou passe espetacular entre os seis adversários para encontrar Undav na entrada da área. O centroavante domina, gira e chuta e mata o jogo com um chute forte para o gol. 

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