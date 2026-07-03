Alemanha perde treinador após eliminação na Copa e busca substituto multicampeão

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Esporte

Alemanha perde treinador após eliminação na Copa e busca substituto multicampeão

Federação prioriza a contratação de lendário técnico para recuperar os dias de glória

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 11h44 | Atualizado em 3 jul 2026, 11h55
Homem caucasiano de barba rala e cabelo castanho claro, vestindo blusa azul-marinho, com expressão séria e olhar para baixo, em um ambiente externo desfocado
Julian Nagelsmann pediu eliminação após seleção alemã cair na Copa (Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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Alemanha perde treinador após eliminação na Copa e busca substituto multicampeão Priorize VEJA no Google

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta sexta-feira, 3, que está em “conversas” com Jürgen Klopp para substituir Julian Nagelsmann – que pediu demissão do cargo de treinador quatro dias depois da eliminação para o Paraguai, na fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, havia afirmado na terça-feira que faria uma análise após a eliminação nos pênaltis contra o Paraguai.

Dois dias depois, em uma reunião de três horas na sede da DFB, a diretoria ofereceu a Nagelsmann uma indenização de saída de 7 milhões de euros (R$ 41,6 milhões, na cotação atual) em troca de sua demissão, segundo a imprensa alemã. Nesta sexta-feira, o treinador de 38 anos aceitou a proposta.

Siga

A pressão no país para pôr fim ao seu comando era forte. O ex-técnico do RB Leipzig e do Bayern de Munique não usufruía da imunidade do campeão mundial de 2014 Joachim Löw, que sobreviveu ao fiasco de 2018, quando a Alemanha foi eliminada na fase de grupos.

Para o cargo vago, “a direção da DFB vai agora iniciar conversas com Jürgen Klopp. Ele já comunicou que estava disposto, em princípio, a assumir o cargo”, explicou a federação em comunicado.

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Na América do Norte, a tetracampeão do mundo (1954, 1974, 1990, 2014) voltou a cair antes das oitavas de final pelo terceiro Mundial consecutivo após Rússia 2018 e Catar 2022.

O retorno de Klopp como treinador

Homem de barba grisalha, boné Red Bull e camiseta azul marinho, com crachá no pescoço, sorri para a câmera em um estádio de futebol. Ao fundo, pessoas e arquibancadas vermelhas
Klopp assistiu a Red Bull e Palmeiras no Brasileirão de 2026 (Anderson Lira/Sports Press/Getty Images)

Em busca de recuperar a antiga glória, a DFB priorizou Klopp. Aos 59 anos, o cargo de técnico da Alemanha representaria para ele o maior desafio de sua longa carreira à frente de equipes, repleta de títulos que lhe renderam uma imagem de vencedor, bem como conhecido por extrair o máximo rendimento de seus jogadores.

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Após passar pelo Mainz (2001-2008) e pelo Borussia Dortmund (2008-2015), onde conquistou o Campeonato Alemão em 2011 e 2012 e chegou à final da Liga dos Campeões em 2013, Klopp foi para a Inglaterra e passou quase uma década como treinador do Liverpool.

Em Anfield, conquistou a Liga dos Campeões em 2019 e, um ano depois, levantou o troféu do Campeonato Inglês, encerrando um jejum de 30 anos para os ‘Reds’.

Klopp anunciou sua saída do Liverpool em janeiro de 2024 e deixou o cargo ao fim daquela temporada. Desde 1º de janeiro de 2025, trabalha para o grupo Red Bull como diretor global de futebol, prestando consultoria aos diferentes clubes do conglomerado austríaco.

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Segundo o veículo alemão Sky, Klopp tem um acordo verbal para deixar suas funções na Red Bull caso receba uma proposta da DFB.

Atualmente, ele está nos Estados Unidos atuando como comentarista da Magenta TV, emissora responsável pela transmissão da Copa de 2026 na Alemanha.

Nesta função, foi criticado em seu país ao comentar sobre a escalação de Nagelsmann para a partida contra Curaçao, da qual discordou e afirmou que o treinador estaria no comando “por enquanto”.

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Caso aceite o cargo, sua primeira convocação deve acontecer em setembro, para os quatro jogos da Liga das Nações contra Países Baixos, Grécia em duas ocasiões e Sérvia.

(informações da AFP)

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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