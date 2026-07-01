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Esporte

Além do Paraguai: os momentos em que a Copa virou feriado nacional

Decretos oficiais marcaram feitos históricos em mais de um Mundial

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 10h00
Jogadores de futebol comemoram em campo, um deles com a camisa 15 azul escura e estampa abstrata, boca aberta em grito de alegria, punhos cerrados. Outro jogador, de camisa roxa e número 12, sorri abraçado a um colega. O estádio lotado aparece ao fundo
Jogador Gustavo Gomez comemora gol que garantiu classificação do Paraguai para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Alexander Hassenstein/Getty Images)
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Que o futebol tem uma capacidade única de parar nações, o brasileiro sabe bem. Mas, em alguns países, essa reação ultrapassa a emoção das ruas e vira decisão oficial de governo. Foi o que aconteceu no Paraguai nesta terça-feira, 30, quando o presidente Santiago Peña cumpriu uma promessa e decretou feriado nacional após a classificação histórica da seleção paraguaia para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A medida, porém, não é um caso isolado na história dos Mundiais. Nesta mesma edição, outro país também transformou uma vitória da seleção em motivo de celebração oficial. Na sexta-feira, 26, o Equador venceu a Alemanha e garantiu uma vaga no mata-mata. Após a partida, o presidente Daniel Noboa foi às redes sociais para parabenizar os jogadores e anunciar o feriado.

Na Copa do Mundo de 2022, a Argentina adotou uma medida semelhante após conquistar o tão esperado tricampeonato mundial no Catar. O governo decretou feriado nacional na terça-feira, 20 de dezembro, para que a população pudesse acompanhar a chegada da delegação liderada por Lionel Messi a Buenos Aires. O desfile dos campeões reuniu mais de 4 milhões de pessoas nas ruas da capital argentina.

Ainda naquela edição, a Arábia Saudita também transformou uma vitória histórica em feriado. Após a seleção surpreender o mundo ao derrotar a Argentina por 2 a 1 na estreia da fase de grupos, o rei Salman aprovou a sugestão do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e decretou folga para funcionários públicos, trabalhadores do setor privado e estudantes.

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Na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, o Senegal mostrou que nem sempre é preciso chegar ao título para provocar uma comoção nacional. Em sua primeira participação em Mundiais, a seleção africana venceu a França, então atual campeã, por 1 a 0 na partida de estreia. A vitória histórica levou o presidente Abdoulaye Wade a declarar feriado nacional imediato, permitindo que o país celebrasse um dos maiores feitos de sua história esportiva.

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