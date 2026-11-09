🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Além do fisiculturista que desponta entre profissionais, quem são os filhos de Arnold Schwarzenegger

Astro do cinema e sete vezes campeão do Mr. Olympia divide a rotina na Gold’s Gym com atleta de 29 anos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h43
O ator Arnold Schwarzenegger em evento de outubro de 2023
O ator Arnold Schwarzenegger em evento de outubro de 2023 (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Além do fisiculturista que desponta entre profissionais, quem são os filhos de Arnold Schwarzenegger Priorize VEJA no Google

O desempenho de Joseph Baena no fisiculturismo resgata a tradição esportiva de seu pai, Arnold Schwarzenegger, vitorioso por sete vezes no Mr. Olympia. Aos 79 anos, o ator e ex-fisiculturista mantém uma rotina de exercícios ao lado do filho mais novo em Venice Beach, na Califórnia. Baena conquistou o quinto lugar em sua estreia profissional no fisculturismo.

Arnold Schwarzenegger, atualmente com 79 anos de idade, é considerado uma das figuras de maior destaque na história do fisiculturismo mundial. O ator construiu uma trajetória vitoriosa no esporte ao conquistar por sete vezes o título na categoria principal do Mr. Olympia, a principal competição da modalidade. Na rotina atual, o ex-atleta costuma frequentar a tradicional academia Gold’s Gym, localizada em Venice Beach, na Califórnia. Nesse espaço, ele realiza treinos ao lado de Baena, filho de 29 anos que agora segue seus passos.

Quem são os outros integrantes da família de Schwarzenegger?

O astro do cinema é pai de cinco filhos. Os quatro mais velhos nasceram durante o casamento com a jornalista Maria Shriver. A primogênita é Katherine, de 36 anos, seguida por Christina, de 35 anos. O terceiro filho do antigo casal é Patrick, de 33 anos, que também atua como ator e ganhou maior notoriedade por seu trabalho na temporada recente da série The White Lotus. O quarto filho com a jornalista é Christopher, de 29 anos, mesma idade do fisiculturista Joseph Baena.

Siga
Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger
Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger (Instagram/Reprodução)
Continua após a publicidade

Como ocorreu o reconhecimento público da paternidade de Joseph?

Joseph Baena é fruto do relacionamento entre Arnold Schwarzenegger e Mildred Baena, que atuava como empregada doméstica da família. A paternidade do fisiculturista tornou-se pública no ano de 2011. Na ocasião, o ator reconheceu formalmente que havia tido um filho fora de seu casamento com a jornalista Maria Shriver. Atualmente com 29 anos, Joseph concilia o sobrenome da mãe com a dedicação ao fisiculturismo, modalidade na qual estreou profissionalmente no último sábado ao conquistar a quinta posição em El Segundo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Arnold Schwarzenegger
Notícias em alta
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).