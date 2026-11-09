Além do fisiculturista que desponta entre profissionais, quem são os filhos de Arnold Schwarzenegger

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Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger, fez uma estreia marcante no fisiculturismo, conquistando o 5º lugar e revivendo a tradição esportiva do pai, sete vezes campeão do Mr. Olympia. Aos 29 anos, Joseph treina com o pai e mantém viva a chama do esporte na família, cuja história de paternidade foi reconhecida em 2011.

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O desempenho de Joseph Baena no fisiculturismo resgata a tradição esportiva de seu pai, Arnold Schwarzenegger, vitorioso por sete vezes no Mr. Olympia. Aos 79 anos, o ator e ex-fisiculturista mantém uma rotina de exercícios ao lado do filho mais novo em Venice Beach, na Califórnia. Baena conquistou o quinto lugar em sua estreia profissional no fisculturismo.

Arnold Schwarzenegger, atualmente com 79 anos de idade, é considerado uma das figuras de maior destaque na história do fisiculturismo mundial. O ator construiu uma trajetória vitoriosa no esporte ao conquistar por sete vezes o título na categoria principal do Mr. Olympia, a principal competição da modalidade. Na rotina atual, o ex-atleta costuma frequentar a tradicional academia Gold’s Gym, localizada em Venice Beach, na Califórnia. Nesse espaço, ele realiza treinos ao lado de Baena, filho de 29 anos que agora segue seus passos.

Quem são os outros integrantes da família de Schwarzenegger?

O astro do cinema é pai de cinco filhos. Os quatro mais velhos nasceram durante o casamento com a jornalista Maria Shriver. A primogênita é Katherine, de 36 anos, seguida por Christina, de 35 anos. O terceiro filho do antigo casal é Patrick, de 33 anos, que também atua como ator e ganhou maior notoriedade por seu trabalho na temporada recente da série The White Lotus. O quarto filho com a jornalista é Christopher, de 29 anos, mesma idade do fisiculturista Joseph Baena.

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Como ocorreu o reconhecimento público da paternidade de Joseph?

Joseph Baena é fruto do relacionamento entre Arnold Schwarzenegger e Mildred Baena, que atuava como empregada doméstica da família. A paternidade do fisiculturista tornou-se pública no ano de 2011. Na ocasião, o ator reconheceu formalmente que havia tido um filho fora de seu casamento com a jornalista Maria Shriver. Atualmente com 29 anos, Joseph concilia o sobrenome da mãe com a dedicação ao fisiculturismo, modalidade na qual estreou profissionalmente no último sábado ao conquistar a quinta posição em El Segundo.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.