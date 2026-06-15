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Além do 7 a 1: as maiores goleadas da história da Copa do Mundo

Alemanha repetiu o histórico placar de 2014 contra Curaçao, na estreia da Copa do Mundo de 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 10h52
HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: Kai Havertz of Germany celebrates with teammates Jamal Musiala (R) and Nathaniel Brown (L) during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao at Houston Stadium on June 14, 2026 in Houston, United States. (Photo by Simon M Bruty/Getty Images)
Seleção da Alemanha comemorando um dos gols durante a vitória contra Curaçao (Simon M Bruty/Getty Images)
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Além do 7 a 1: as maiores goleadas da história da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A Alemanha estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma goleada por 7 a 1 contra Curaçao, neste domingo, 14. Apesar do placar elástico, que remete o histórico resultado na semifinal da Copa de 2014, contra o Brasil, essa não é uma das maiores goleadas da história do torneio.

A maior goleada em Copas do Mundo é compartilhada por três partidas, todas com nove gols de diferença. Segundo o Guinness World Records, o recorde foi alcançado por Hungria 9 x 0 Coreia do Sul, em 1954; Iugoslávia 9 x 0 Zaire, em 1974; e Hungria 10 x 1 El Salvador, em 1982.

A mais vistosa delas, naturalmente, é o 10 a 1 da Hungria sobre El Salvador, na Copa de 1982, na Espanha. Foi a única vez em que uma seleção marcou dez gols em um jogo de Copa do Mundo masculina. O detalhe curioso é que a vitória monumental não impediu a eliminação húngara ainda na fase de grupos. O atacante László Kiss, que saiu do banco, marcou três vezes em apenas sete minutos.

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Logo abaixo dos placares de nove gols de diferença aparecem três goleadas por 8 a 0: Suécia sobre Cuba, em 1938; Uruguai sobre Bolívia, em 1950; e Alemanha sobre Arábia Saudita, em 2002. A vitória alemã é a maior goleada do século XXI em Copas e marcou a estreia goleadora de Miroslav Klose, que faria três gols naquele jogo e, anos depois, se tornaria o maior artilheiro da história dos Mundiais.

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Ao todo, a história do torneio registra cinco goleadas por sete gols de margem. Os resultados por essa margem no século XXI foram: 7 a 0 de Portugal sobre a Coreia do Norte, em 2010, e 7 a 0 da Espanha sobre a Costa Rica, em 2022.

Entre os placares por seis gols de margem, aparece o traumático Brasil 1 x 7 Alemanha, na semifinal de 2014, e o mesmo placar na atual edição, da Alemanha contra Curaçao. O resultado do Mineirão não é uma das maiores diferenças da história, mas tem o maior peso por ter ocorrido em uma semifinal, diante do país-sede e maior campeão mundial.

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As 20 maiores goleadas da história das Copas do Mundo:

  • 1982 — Hungria 10 x 1 El Salvador
  • 1954 — Hungria 9 x 0 Coreia do Sul
  • 1974 — Iugoslávia 9 x 0 Zaire
  • 1938 — Suécia 8 x 0 Cuba
  • 1950 — Uruguai 8 x 0 Bolívia
  • 2002 — Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita
  • 1954 — Uruguai 7 x 0 Escócia
  • 1954 — Turquia 7 x 0 Coreia do Sul
  • 1974 — Polônia 7 x 0 Haiti
  • 2010 — Portugal 7 x 0 Coreia do Norte
  • 2022 — Espanha 7 x 0 Costa Rica
  • 1934 — Itália 7 x 1 Estados Unidos
  • 1938 — Hungria 6 x 0 Índias Orientais Holandesas
  • 1950 — Brasil 7 x 1 Suécia
  • 1978 — Alemanha Ocidental 6 x 0 México
  • 1978 — Argentina 6 x 0 Peru
  • 1986 — União Soviética 6 x 0 Hungria
  • 2006 — Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro
  • 2014 — Alemanha 7 x 1 Brasil
  • 2026 — Alemanha 7 x 1 Curaçao
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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