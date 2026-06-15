Além do 7 a 1: as maiores goleadas da história da Copa do Mundo
Alemanha repetiu o histórico placar de 2014 contra Curaçao, na estreia da Copa do Mundo de 2026
A Alemanha estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma goleada por 7 a 1 contra Curaçao, neste domingo, 14. Apesar do placar elástico, que remete o histórico resultado na semifinal da Copa de 2014, contra o Brasil, essa não é uma das maiores goleadas da história do torneio.
A maior goleada em Copas do Mundo é compartilhada por três partidas, todas com nove gols de diferença. Segundo o Guinness World Records, o recorde foi alcançado por Hungria 9 x 0 Coreia do Sul, em 1954; Iugoslávia 9 x 0 Zaire, em 1974; e Hungria 10 x 1 El Salvador, em 1982.
A mais vistosa delas, naturalmente, é o 10 a 1 da Hungria sobre El Salvador, na Copa de 1982, na Espanha. Foi a única vez em que uma seleção marcou dez gols em um jogo de Copa do Mundo masculina. O detalhe curioso é que a vitória monumental não impediu a eliminação húngara ainda na fase de grupos. O atacante László Kiss, que saiu do banco, marcou três vezes em apenas sete minutos.
Logo abaixo dos placares de nove gols de diferença aparecem três goleadas por 8 a 0: Suécia sobre Cuba, em 1938; Uruguai sobre Bolívia, em 1950; e Alemanha sobre Arábia Saudita, em 2002. A vitória alemã é a maior goleada do século XXI em Copas e marcou a estreia goleadora de Miroslav Klose, que faria três gols naquele jogo e, anos depois, se tornaria o maior artilheiro da história dos Mundiais.
Ao todo, a história do torneio registra cinco goleadas por sete gols de margem. Os resultados por essa margem no século XXI foram: 7 a 0 de Portugal sobre a Coreia do Norte, em 2010, e 7 a 0 da Espanha sobre a Costa Rica, em 2022.
Entre os placares por seis gols de margem, aparece o traumático Brasil 1 x 7 Alemanha, na semifinal de 2014, e o mesmo placar na atual edição, da Alemanha contra Curaçao. O resultado do Mineirão não é uma das maiores diferenças da história, mas tem o maior peso por ter ocorrido em uma semifinal, diante do país-sede e maior campeão mundial.
As 20 maiores goleadas da história das Copas do Mundo:
- 1982 — Hungria 10 x 1 El Salvador
- 1954 — Hungria 9 x 0 Coreia do Sul
- 1974 — Iugoslávia 9 x 0 Zaire
- 1938 — Suécia 8 x 0 Cuba
- 1950 — Uruguai 8 x 0 Bolívia
- 2002 — Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita
- 1954 — Uruguai 7 x 0 Escócia
- 1954 — Turquia 7 x 0 Coreia do Sul
- 1974 — Polônia 7 x 0 Haiti
- 2010 — Portugal 7 x 0 Coreia do Norte
- 2022 — Espanha 7 x 0 Costa Rica
- 1934 — Itália 7 x 1 Estados Unidos
- 1938 — Hungria 6 x 0 Índias Orientais Holandesas
- 1950 — Brasil 7 x 1 Suécia
- 1978 — Alemanha Ocidental 6 x 0 México
- 1978 — Argentina 6 x 0 Peru
- 1986 — União Soviética 6 x 0 Hungria
- 2006 — Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro
- 2014 — Alemanha 7 x 1 Brasil
- 2026 — Alemanha 7 x 1 Curaçao