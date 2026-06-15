Além do 7 a 1: as maiores goleadas da história da Copa do Mundo

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A goleada da Alemanha por 7 a 1 na Copa de 2026 contra Curaçao reacende a discussão sobre os placares mais elásticos. Descubra quais partidas realmente detêm os recordes, incluindo o único 10 a 1 da história e onde o marcante 7 a 1 do Brasil contra a Alemanha se encaixa neste ranking.

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A Alemanha estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma goleada por 7 a 1 contra Curaçao, neste domingo, 14. Apesar do placar elástico, que remete o histórico resultado na semifinal da Copa de 2014, contra o Brasil, essa não é uma das maiores goleadas da história do torneio.

A maior goleada em Copas do Mundo é compartilhada por três partidas, todas com nove gols de diferença. Segundo o Guinness World Records, o recorde foi alcançado por Hungria 9 x 0 Coreia do Sul, em 1954; Iugoslávia 9 x 0 Zaire, em 1974; e Hungria 10 x 1 El Salvador, em 1982.

A mais vistosa delas, naturalmente, é o 10 a 1 da Hungria sobre El Salvador, na Copa de 1982, na Espanha. Foi a única vez em que uma seleção marcou dez gols em um jogo de Copa do Mundo masculina. O detalhe curioso é que a vitória monumental não impediu a eliminação húngara ainda na fase de grupos. O atacante László Kiss, que saiu do banco, marcou três vezes em apenas sete minutos.

Logo abaixo dos placares de nove gols de diferença aparecem três goleadas por 8 a 0: Suécia sobre Cuba, em 1938; Uruguai sobre Bolívia, em 1950; e Alemanha sobre Arábia Saudita, em 2002. A vitória alemã é a maior goleada do século XXI em Copas e marcou a estreia goleadora de Miroslav Klose, que faria três gols naquele jogo e, anos depois, se tornaria o maior artilheiro da história dos Mundiais.

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Ao todo, a história do torneio registra cinco goleadas por sete gols de margem. Os resultados por essa margem no século XXI foram: 7 a 0 de Portugal sobre a Coreia do Norte, em 2010, e 7 a 0 da Espanha sobre a Costa Rica, em 2022.

Entre os placares por seis gols de margem, aparece o traumático Brasil 1 x 7 Alemanha, na semifinal de 2014, e o mesmo placar na atual edição, da Alemanha contra Curaçao. O resultado do Mineirão não é uma das maiores diferenças da história, mas tem o maior peso por ter ocorrido em uma semifinal, diante do país-sede e maior campeão mundial.

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As 20 maiores goleadas da história das Copas do Mundo:

1982 — Hungria 10 x 1 El Salvador

1954 — Hungria 9 x 0 Coreia do Sul

1974 — Iugoslávia 9 x 0 Zaire

1938 — Suécia 8 x 0 Cuba

1950 — Uruguai 8 x 0 Bolívia

2002 — Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita

1954 — Uruguai 7 x 0 Escócia

1954 — Turquia 7 x 0 Coreia do Sul

1974 — Polônia 7 x 0 Haiti

2010 — Portugal 7 x 0 Coreia do Norte

2022 — Espanha 7 x 0 Costa Rica

1934 — Itália 7 x 1 Estados Unidos

1938 — Hungria 6 x 0 Índias Orientais Holandesas

1950 — Brasil 7 x 1 Suécia

1978 — Alemanha Ocidental 6 x 0 México

1978 — Argentina 6 x 0 Peru

1986 — União Soviética 6 x 0 Hungria

2006 — Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro

2014 — Alemanha 7 x 1 Brasil

2026 — Alemanha 7 x 1 Curaçao