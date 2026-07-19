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Esporte

Além de Yamal, outros espanhóis têm fotos com Messi e o reencontram na final da Copa

Argentino de 39 anos participa de sua sexta Copa do Mundo contra jovens da base do Barcelona

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 10h17
Lionel Messi, Luis Suárez e um menino posam sorridentes em campo de futebol à noite. Messi usa boné e moletom vermelho, o menino jaqueta azul e Suárez camisa preta do Barcelona
Lamine Yamal tem foto criança, mas fora da banheira, com Lionel Messi e Luis Suárez (Redes sociais/Reprodução)
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Lionel Messi definiu como “uma loucura” a vida colocar ele frente à frente com Lamine Yamal, 19 anos depois de uma campanha publicitária em que deu banho no espanhol ainda bebê. Neste domingo, 19, eles se enfrentam na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. E para acrescentar mais loucura na história deste confronto, o argentino terá pela frente outros jovens que “abençoou” em uma foto antes de se tornarem seus adversários.

A foto de Yamal com meses de idade tomou conta da internet com a confirmação da final entre Argentina e Espanha. Mas o registro não é o único do atual camisa 10 do Barcelona com um de seus antecessores. Jogador das categorias de base do clube catalão, Yamal tirou foto com Messi e Suárez em um campo de futebol, não mais em uma banheira.

Outro cria da La Masia, categorias de base do Barcelona, Gavi também tem guardada a foto com o ídolo. O meio-campista disputa seu segundo Mundial aos 21 anos e é peça importante no elenco do clube culé.

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Lionel Messi, com barba e boné, usando jaqueta preta e calça cinza, abraça um jovem de moletom preto e mochila cinza, em campo de futebol com rede verde ao fundo
Lionel Messi e Gavi (Redes sociais/Reprodução)

Apesar de ter se formado na base do Espanyol, Joan García nunca escondeu a admiração pelo ex-camisa 10 do Barcelona: “Messi é meu ídolo”, afirmou o goleiro que hoje defende o antigo clube do argentino e também tem sua foto ainda criança com o jogador.

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Lionel Messi jovem, com cabelo escuro e jaqueta preta, sorri abraçando um menino pequeno de cabelo escuro e camiseta branca estampada, que olha para frente com expressão séria
Lionel Messi e Joan García (Redes sociais/Reprodução)

O camisa 10 da seleção espanhola, Dani Olmo tem história peculiar sobre a sua foto com Messi. Em 2006, Dani acompanhou seu pai, então treinador de futebol, a Castelldefels. O menino fazia embaixadinhas atrás do campo, quando um amigo da família pediu que ele tirasse uma foto com Messi, que apareceu de surpresa para assistir o jogo. O pequeno de sete anos se recusou a tirar a foto, pois, afinal queria continuar jogando bola. 

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Seus pais então o pegaram no colo e o colocaram ao lado do campeão. Ele foi praticamente “obrigado” a posar para a foto, em que não esboça um sorriso de quem encontrava o ídolo e nem assim soltou a bola das mãos. A foto continua emoldurada e pendurada na casa da família Olmo, como contou seu pai.

Lionel Messi jovem, com cabelo comprido, sorri levemente ao lado de um menino loiro de jaqueta vermelha, segurando uma bola colorida. Ambos estão sentados em uma arquibancada, com outras pessoas ao redor
Lionel Messi e Dani Olmo (Redes sociais/Reprodução)
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