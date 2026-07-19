Além de Yamal, outros espanhóis têm fotos com Messi e o reencontram na final da Copa

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Lionel Messi considera ‘uma loucura’ reencontrar Lamine Yamal na final da Copa do Mundo, 19 anos após uma campanha publicitária em que deu banho no espanhol bebê. A matéria revela como outros jovens talentos da Espanha, como Gavi, Joan García e Dani Olmo, também têm fotos com Messi desde a infância, tornando o confronto ainda mais especial.

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Lionel Messi definiu como “uma loucura” a vida colocar ele frente à frente com Lamine Yamal, 19 anos depois de uma campanha publicitária em que deu banho no espanhol ainda bebê. Neste domingo, 19, eles se enfrentam na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. E para acrescentar mais loucura na história deste confronto, o argentino terá pela frente outros jovens que “abençoou” em uma foto antes de se tornarem seus adversários.

A foto de Yamal com meses de idade tomou conta da internet com a confirmação da final entre Argentina e Espanha. Mas o registro não é o único do atual camisa 10 do Barcelona com um de seus antecessores. Jogador das categorias de base do clube catalão, Yamal tirou foto com Messi e Suárez em um campo de futebol, não mais em uma banheira.

Outro cria da La Masia, categorias de base do Barcelona, Gavi também tem guardada a foto com o ídolo. O meio-campista disputa seu segundo Mundial aos 21 anos e é peça importante no elenco do clube culé.

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Apesar de ter se formado na base do Espanyol, Joan García nunca escondeu a admiração pelo ex-camisa 10 do Barcelona: “Messi é meu ídolo”, afirmou o goleiro que hoje defende o antigo clube do argentino e também tem sua foto ainda criança com o jogador.

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O camisa 10 da seleção espanhola, Dani Olmo tem história peculiar sobre a sua foto com Messi. Em 2006, Dani acompanhou seu pai, então treinador de futebol, a Castelldefels. O menino fazia embaixadinhas atrás do campo, quando um amigo da família pediu que ele tirasse uma foto com Messi, que apareceu de surpresa para assistir o jogo. O pequeno de sete anos se recusou a tirar a foto, pois, afinal queria continuar jogando bola.

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Seus pais então o pegaram no colo e o colocaram ao lado do campeão. Ele foi praticamente “obrigado” a posar para a foto, em que não esboça um sorriso de quem encontrava o ídolo e nem assim soltou a bola das mãos. A foto continua emoldurada e pendurada na casa da família Olmo, como contou seu pai.

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