Alecsandro abre mão de bater próximo pênalti: ‘Vou treinar mais’

Enquanto o Vasco tentava ampliar a sua vantagem diante do Alianza Lima, há cerca de 15 dias, Alecsandro acabou desperdiçando dois pênaltis e enervando a torcida, apesar da vitória por 3 a 2. Neste domingo, o centroavante voltou a perder uma cobrança no empate por 1 a 1 com o Resende.

Mesmo com o gol marcado antes do final do jogo, que garantiu a igualdade, o jogador reconheceu que esse não é o seu melhor momento, abrindo mão até de ser o cobrador da próxima penalidade marcada a favor do cruz-maltino.

‘Depois que perdi o pênalti fiquei tranquilo, tanto que marquei um gol. Mas por ter perdido três pênaltis seguidos, vou rever meus conceitos e treinar mais. Se tiver um próximo pênalti, vou deixar outro bater para retomar a confiança. Depois eu volto a cobrar’, disse.

O atacante ainda lembrou que tem um retrospecto positivo na marca da cal, mas, ciente da responsabilidade, garantiu ser melhor deixar a bola para um companheiro.

‘Tenho mais acertos do que erros em pênaltis. É o momento de ser humilde e reconhecer que tenho que dar um tempo. Lógico que o artilheiro tem de fazer gols, mas na próxima oportunidade vou passar a bola para outro’, analisou.