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Esporte

Alcaraz vence Khachanov e avança à 2ª rodada do ATP 500 de Viena

Atual número 3 do ranking busca melhor desempenho na Áustria após eliminação precoce no Masters de Xangai

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 15h38
Tenista masculino com cabelo escuro e faixa na cabeça, vestindo camiseta preta de manga comprida e shorts amarelos, salta para golpear a bola com a raquete em quadra azul, com público borrado ao fundo
Carlos Alcaraz em jogo contra Karen Khachanov no ATP 500 de Viena (MAX SLOVENCIK / APA/AFP)
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Alcaraz vence Khachanov e avança à 2ª rodada do ATP 500 de Viena Priorize VEJA no Google

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, eliminou nesta terça-feira (27) o russo Karen Khachanov (N.24) e avançou à segunda rodada do ATP 500 de Viena.

Alcaraz selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/5), em pouco mais de duas horas de partida.

O espanhol de 23 anos, que ficou afastado das quadras entre abril e agosto devido a uma lesão no punho direito, ainda tenta recuperar a regularidade, vivendo altos e baixos desde o seu retorno.

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Ele chegou às quartas de final do US Open e foi campeão do ATP 500 de Tóquio no final de setembro, mas no início de outubro foi eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai.

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Contra Khachanov, Alcaraz reagiu rápido depois de ter o saque quebrado e ficar em desvantagem de 3-2 no primeiro set.

O espanhol contra-atacou com trocas longas e conseguiu devolver a quebra imediatamente (3-3), mas desperdiçou um break point no game seguinte.

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Mais adiante, após abrir 5-4 com o seu serviço, ele obteve uma segunda quebra para fechar a parcial em 6-4.

No segundo set, também muito disputado, Alcaraz chegou a ter três break points (que também eram match points), mas Khachanov venceu o game, quebrou o saque do espanhol e passou a liderar por 6-5.

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Alcaraz mais uma vez devolveu a quebra para forçar o tie-break, no qual acabou levando a melhor.

O adversário do espanhol na segunda rodada sairá do duelo entre o austríaco Jurij Rodionov (N.137) e o georgiano Nikoloz Basilashvili (N.95), que se enfrentam na quarta-feira.

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(Com AFP)

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Ranking da ATP
Tênis
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