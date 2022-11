Álbum de figurinhas e companhia para Copa impulsionam flertes no Tinder

No ramo dos relacionamentos, dizem que “figurinha repetida não completa álbum”. No entanto, a febre dos cromos da Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo domingo, 20, no Catar, se tornou assunto recorrente no Tinder, o aplicativo de namoro mais popular do planeta, e até ajudou a unir casais nos últimos meses.

Em levantamento realizado entre janeiro de 2021 e setembro de 2022, enviado a VEJA, o Tinder observou que seus membros passaram a atualizar as biografias de seus perfis com expressões que fazem alusão à Copa do Mundo. Para além da troca de figurinhas, a crescente popularidade do assunto nas conversas comprovou como os usuários estão à procura de um par para acompanhar os jogos.

Frases de apresentação como “eu tinha desistido, mas voltei para o Tinder para achar um chamego pra Copa” têm feito sucesso e fizeram com que o termo “Copa” fosse usado 4,4 vezes de janeiro a setembro de 2022, quando chegou a seu auge de menções. Em comparação a 2021, a palavra chegou a aumentar em 2100% sua presença no aplicativo.

A caça por figurinhas é um ótimo pretexto para uma aproximação. As menções a “álbum” está numa crescente dentro do Tinder, especialmente entre os homens da Geração Z (de 18 a 24 anos), membros que mais incluíram o termo em suas biografias. “Procurando uma companhia pra assistir a copa e completar o álbum de figurinhas! Vamos assistir Casimiro juntinhos?” e “bora trocar figurinha da copa?” são exemplos de bio que se destacaram nas últimas semanas.

O aplicativo informa que para aqueles que desejam encontrar um “match esportivo” durante a Copa, a melhor dica é se inserir na aba “Fãs de Esporte”, da seção Explorar do aplicativo, que ajude os usuários a encontrarem pares com interessantes semelhantes. A Copa do Mundo começa no dia 20, com Catar x Equador. O Brasil estreia no dia 24, diante da Sérvia.