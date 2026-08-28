Al-Nassr x Al-Taawoun: onde assistir, horário e escalações
Atual campeão, o time de Cristiano Ronaldo está com 100% de aproveitamento no Campeonato Saudita
Al-Nassr e Al-Taawoun se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, pela quarta rodada do Campeonato Saudita 2026/27. Atual campeão nacional, o time de Cristiano Ronaldo começou a defesa do título com três vitórias em três partidas e entra em campo tentando manter os 100% de aproveitamento neste início de temporada.
O Al-Nassr chega embalado por uma vitória especialmente dramática. Na terça-feira, 25, a equipe comandada por Ange Postecoglou saiu atrás por 2 a 0 diante do Al-Ettifaq, perdeu o goleiro Bento por expulsão ainda no primeiro tempo e, mesmo com dez jogadores, virou a partida para 3 a 2. O resultado levou o clube aos nove pontos e à liderança isolada da Saudi Pro League após três rodadas.
O início do Al-Nassr também chama atenção pela produção ofensiva. Antes da virada sobre o Al-Ettifaq, a equipe havia goleado o Al-Riyadh por 4 a 0 e vencido o Al-Fateh por 3 a 0. São dez gols marcados nas três primeiras rodadas. João Félix aparece entre os destaques do começo de campeonato, enquanto Cristiano Ronaldo segue como principal referência do ataque de um elenco que também conta com Sadio Mané, Kingsley Coman e Ângelo.
Postecoglou, porém, terá ao menos uma mudança obrigatória. Bento está suspenso após o cartão vermelho recebido contra o Al-Ettifaq e não poderá atuar diante do Al-Taawoun. Abdulrahman Al-Otaibi é a principal opção para assumir o gol. Sultan Al-Ghannam também está fora por uma grave lesão no joelho, enquanto a tendência é que o treinador mantenha boa parte da estrutura ofensiva utilizada neste começo de temporada.
O Al-Taawoun chega a Riade em busca de maior regularidade. A equipe comandada por Zarko Lazetic empatou sem gols com o Al-Fayha na rodada passada, depois de perder por 3 a 2 para o Al-Kholood. O principal nome ofensivo é Abderrazak Hamdallah, experiente atacante marroquino que já defendeu o próprio Al-Nassr e soma dois gols neste início de Saudi Pro League.
O retrospecto recente é favorável ao Al-Nassr. O clube de Riade venceu os dois últimos confrontos entre as equipes: fez 5 a 0 fora de casa em agosto de 2025 e ganhou por 1 a 0 em janeiro deste ano. Nos últimos cinco encontros, porém, houve também dois empates e uma vitória do Al-Taawoun.
Onde assistir à partida entre Al-Nassr e Al-Taawoun?
Al-Nassr e Al-Taawoun se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, pela quarta rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pelo Canal GOAT, no YouTube.
Prováveis escalações
Al-Nassr: Abdulrahman Al-Otaibi; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Salem Al-Najdi; Samu Costa, Ângelo, Kingsley Coman e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Ange Postecoglou.
Al-Taawoun: Mailson; Al-Hurayji, Al-Saluli, Al-Mufarrij e Marin Petkov; Ashraf El Mahdioui; Mohammed Al-Kuwaykibi, Nedim Bajrami, Oscar Dorley e Bassem Al-Arini; Abderrazak Hamdallah. Técnico: Zarko Lazetic.