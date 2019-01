Al-Ittihad oficializa contratação do goleiro Marcelo Grohe

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita confirmou no final da tarde desta quarta-feira a contratação do goleiro Marcelo Grohe através do seu Twitter oficial. Depois de 19 anos atuando pelo Grêmio, o arqueiro deixou o clube.

Na semanada passada, o técnico Renato Gaúcho havia revelado que Grohe tinha aceitado uma proposta dos árabes. O goleiro tinha contrato com o Grêmio até dezembro de 2020. Integrado ao grupo principal do Tricolor Gaúcho em 2006, quando ajudou na conquista do Campeonato Gaúcho sobre o Internacional.

الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي ينضم لكتيبة النمور

#شتوية_العميد pic.twitter.com/km6prYD0gP — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 2, 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Um dos momentos marcantes na carreira do arqueiro foi na semifinal da Libertadores de 2017 contra o Barcelona de Guayaquil no qual realizou uma defesa à queima-roupa, em cima da linha, evitando o gol do time equatoriano. No período que atuou com a camisa do Grêmio, Marcelo Grohe foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e conquistou na sequência os títulos da Libertadores, Recopa Sul-Americana e Campeonato Gaúcho.