Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir, horário e escalações

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Al-Ettifaq e Al-Nassr se enfrentam na terça-feira pelo Campeonato Saudita. Ambos vêm de duas vitórias e prometem um confronto equilibrado. O Al-Nassr, com Cristiano Ronaldo que deve ser titular pela primeira vez na temporada, busca manter o ataque impecável e a defesa invicta. Uma partida imperdível para os fãs de futebol.

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Al-Ettifaq e Al-Nassr se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 15h (horário de Brasília), no Al-Ettifaq Club Stadium, em Dammam, pela terceira rodada do Campeonato Saudita. O confronto reúne duas equipes que venceram seus dois primeiros compromissos na competição e chegam com seis pontos.

O Al-Ettifaq começou a temporada de maneira consistente. Na estreia, venceu o Al-Riyadh por 4 a 2 e, na rodada seguinte, bateu o Al-Fateh por 1 a 0, fora de casa. Com os dois resultados, a equipe comandada por Arthur Papas manteve os 100% de aproveitamento e chega à terceira rodada ocupando a parte de cima da classificação.

O Al-Nassr também teve início perfeito e apresenta números ainda mais expressivos. A equipe venceu os dois primeiros jogos da liga, marcou sete gols e ainda não foi vazada. No compromisso mais recente, goleou o Al-Riyadh por 4 a 0, com gols de Ângelo, Abdulelah Al-Amri, João Félix e Cristiano Ronaldo. O português saiu do banco no segundo tempo e marcou seu primeiro gol na temporada 2026/27, o de número 977 de sua carreira.

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A presença de Cristiano Ronaldo é uma das principais atrações da partida. Depois de ser preservado no início da temporada e retornar diante do Al-Riyadh, o atacante treinou normalmente e está apto para começar como titular pela primeira vez na nova edição do Campeonato Saudita. O Al-Nassr deve contar ainda com Bento, Ângelo, João Félix, Kingsley Coman e Sadio Mané entre os principais nomes da equipe.

Do outro lado, o Al-Ettifaq aposta principalmente em Moussa Dembélé para ameaçar a defesa rival. Álvaro Medrán e Ondrej Duda são outras referências de uma equipe.

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Onde assistir à partida entre Al-Ettifaq e Al-Nassr?

Al-Ettifaq e Al-Nassr se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 15h (horário de Brasília), em Dammam, pela terceira rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, XSports e Canal GOAT (no YouTube).

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Prováveis escalações

Al-Ettifaq: Turki Ba Al-Jawsh; Radhi Al-Otaibi, Jack Hendry, Abdullah Al-Khateeb e Madallah Al-Olayan; Ondrej Duda; Khalid Al-Ghannam, Álvaro Medrán, Yasir Al-Shammari e Rayane Messi; Moussa Dembélé. Técnico: Arthur Papas.

Al-Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Salem Al-Najdi; Samu Costa e Ângelo; Kingsley Coman, João Félix e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ange Postecoglou.

Arbitragem

O árbitro escalado para comandar Al-Ettifaq x Al-Nassr é o saudita Mohammed Al-Hoish.