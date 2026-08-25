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Esporte

Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir, horário e escalações

Cristiano Ronaldo deve começar como titular pela primeira vez na nova edição do Campeonato Saudita. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h07 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h28
RIYADH DRY PORT, SAUDI ARABIA - AUGUST 21: Cristiano Ronaldo of team Al Nassr FC celebrates scoring their fourth goal during the Saudi Pro League game between Al Riyadh and Al Nassr at Prince Faisal bin Fahd Stadium on August 21, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
CR7 comemorando o quarto gol contra o Al-Riyadh  (Abdullah Ahmed/Getty Images)
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Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Al-Ettifaq e Al-Nassr se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 15h (horário de Brasília), no Al-Ettifaq Club Stadium, em Dammam, pela terceira rodada do Campeonato Saudita. O confronto reúne duas equipes que venceram seus dois primeiros compromissos na competição e chegam com seis pontos.

O Al-Ettifaq começou a temporada de maneira consistente. Na estreia, venceu o Al-Riyadh por 4 a 2 e, na rodada seguinte, bateu o Al-Fateh por 1 a 0, fora de casa. Com os dois resultados, a equipe comandada por Arthur Papas manteve os 100% de aproveitamento e chega à terceira rodada ocupando a parte de cima da classificação.

O Al-Nassr também teve início perfeito e apresenta números ainda mais expressivos. A equipe venceu os dois primeiros jogos da liga, marcou sete gols e ainda não foi vazada. No compromisso mais recente, goleou o Al-Riyadh por 4 a 0, com gols de Ângelo, Abdulelah Al-Amri, João Félix e Cristiano Ronaldo. O português saiu do banco no segundo tempo e marcou seu primeiro gol na temporada 2026/27, o de número 977 de sua carreira.

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A presença de Cristiano Ronaldo é uma das principais atrações da partida. Depois de ser preservado no início da temporada e retornar diante do Al-Riyadh, o atacante treinou normalmente e está apto para começar como titular pela primeira vez na nova edição do Campeonato Saudita. O Al-Nassr deve contar ainda com Bento, Ângelo, João Félix, Kingsley Coman e Sadio Mané entre os principais nomes da equipe.

Do outro lado, o Al-Ettifaq aposta principalmente em Moussa Dembélé para ameaçar a defesa rival. Álvaro Medrán e Ondrej Duda são outras referências de uma equipe.

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Onde assistir à partida entre Al-Ettifaq e Al-Nassr?

Al-Ettifaq e Al-Nassr se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 15h (horário de Brasília), em Dammam, pela terceira rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, XSports e Canal GOAT (no YouTube). 

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Prováveis escalações

Al-Ettifaq: Turki Ba Al-Jawsh; Radhi Al-Otaibi, Jack Hendry, Abdullah Al-Khateeb e Madallah Al-Olayan; Ondrej Duda; Khalid Al-Ghannam, Álvaro Medrán, Yasir Al-Shammari e Rayane Messi; Moussa Dembélé. Técnico: Arthur Papas.

Al-Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Salem Al-Najdi; Samu Costa e Ângelo; Kingsley Coman, João Félix e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ange Postecoglou.

Arbitragem

O árbitro escalado para comandar Al-Ettifaq x Al-Nassr é o saudita Mohammed Al-Hoish.

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Cristiano Ronaldo
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