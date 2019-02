Águia vence e Madureira sofre primeiro gol na Série C

Por AE

São Paulo – A quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, iniciada sexta-feira com dois jogos, continuou neste sábado com mais três duelos. E apenas um acabou com vitória. O Águia passou pelo Guarany-CE, por 2 a 1, com um gol aos 46 minutos do segundo tempo.

O triunfo colocou o time paraense no G-4 do Grupo A. O Águia pulou para a terceira colocação, com sete pontos – mesmo número do líder Icasa, mas com saldo de gols menor: 1 a 4. Enquanto isso, a equipe cearense estacionou nos quatro pontos, na sexta posição.

Em casa, o Madureira levou seu primeiro gol na Série C, mesmo assim assegurou a liderança do Grupo A neste sábado. O time carioca empatou por 1 a 1 com o Santo André. Bruno Luiz marcou o tento que deixou o clube fluminense na primeira colocação, com dez pontos.

O Santo André, por sua vez, abriu o placar com Victor Hugo. Ele foi o responsável por acabar com a invencibilidade de 376 minutos do goleiro Márcio, do Madureira. Mas o empate não foi um bom resultado para o clube paulista.

O time do ABC paulista está na quinta posição, com seis pontos e apenas uma vitória – critério que o mantém fora do G-4. Em Juiz de Fora, Tupi e Caxias empataram por 2 a 2. O resultado não ajudou em nada o time mineiro. É verdade que o Tupi marcou seu primeiro ponto, mas segue na lanterna do Grupo B, com um ponto.

Enquanto isso, o Caxias completou seu terceiro jogo sem derrota. Com sete pontos, o time do técnico Mauro Ovelha chegou à vice-liderança, com três a menos que o Madureira, o primeiro colocado.

A rodada começou na sexta-feira com muita emoção. Santa Cruz e Paysandu empataram por 3 a 3, em Recife, enquanto o Oeste ganhou, de virada, do Brasiliense por 2 a 1. A rodada seguirá no domingo com mais quatro jogos. Treze e Cuiabá encerrarão a rodada apenas na terça-feira.

Confira os jogos da quarta rodada da Série C:

Sexta-feira

Santa Cruz 3 x 3 Paysandu

Oeste 2 x 1 Brasiliense

Sábado

Madureira 1 x 1 Santo André

Tupi 2 x 2 Caxias

Águia 2 x 1 Guarany

Domingo

15h30

Chapecoense x Macaé

16 horas

Fortaleza x Salgueiro

Luverdense x Icasa

Vila Nova x Duque de Caxias

Terça-feira

20h30

Treze x Cuiabá