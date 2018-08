Agente de Schumacher nega mudança da família para ilha espanhola

A família do ex-piloto alemão Michael Schumacher não vai se mudar para a Espanha. Nesta quinta-feira, Sabine Kehm, assessora do heptacampeão da Fórmula 1, negou que a família vá mudar de Gland, na Suíça, para a região de Andratx, na ilha de Maiorca, onde compraram recentemente uma luxuosa mansão. “A família Schumacher não tem planos de se mudar para Maiorca”, afirmou ao diário alemão Bild.

A informação da mudança foi publicada pela revista suíça L’Illustré, reproduzindo declarações dadas pela prefeita de Andratx, Katia Rouarch, em que confirmava que Michael Schumacher iria morar no município e que todos já estariam preparados para recebê-lo.

A Prefeitura de Andratx, pequena cidade na ilha de Maiorca, divulgou nota nesta quinta-feira negando que a prefeita tenha dito que o ex-piloto se mudaria. “As palavras atribuídas à prefeita Katia Rouarch não são verídicas”, disse o comunicado.

Segundo o texto, a prefeita afirmou, apenas, que confirmava a informação de que a família Schumacher havia comprado uma mansão na cidade. “Em nenhum momento, no entanto, afirmou ter informação com relação a mudança de Michael Schumacher para o município”, garante a prefeitura.

A família comprou a antiga propriedade do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, por 30 milhões de euros. O ex-piloto mora no cantão de Vaud, na Suíça, onde a família montou uma enfermaria após acidente de Michael de esqui no final de 2013. A casa na Espanha seria apenas uma casa de férias para a mulher, Corinna, e os filhos Gina e Mick.

(com EFE e Estadão Conteúdo)