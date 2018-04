Agassi sobre Djokovic: ‘Muitas vezes entrávamos em conflito’

O ex-número 1 do mundo, Novak Djokovic, encerrou a parceria com seu treinador, o americano e também ex-número 1 do ranking, Andre Agassi. O rompimento ocorre alguns dias depois de Djokovic ser eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Miami pelo francês Benoit Paire. O sérvio tem sofrido para reencontrar a boa fase, após o longo afastamento causado por uma lesão no cotovelo.

“Tentei ajudar Novak, mas muitas vezes entramos em conflito”, disse Agassi, em depoimento à ESPN. “Desejo a ele o melhor daqui para frente.” Agassi acompanhava Djokovic apenas em Grand Slams e em torneios nos Estados Unidos, dividindo o trabalho de técnico com o ex-tenista checo Radek Stepanek, que agora vai ser o principal treinador do sérvio na temporada.

Djokovic tenta voltar ao topo do ranking da ATP, em que atualmente ocupa o 13º lugar.