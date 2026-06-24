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Esporte

África do Sul x Coreia do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida vale a classificação no Grupo A; Tchéquia x México acontece no mesmo horário. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 15h45 | Atualizado em 24 jun 2026, 17h57
GUADALUPE, MEXICO - MARCH 26: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifying Playoff tournament match between Bolivia and Suriname at Estadio Monterrey on March 26, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Monterrey, no México, vai ser o palco de Holanda e Marrocos nesta segunda, 29 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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África do Sul x Coreia do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), no estádio de Monterrey, no México, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

+ Jogos de hoje, quarta, 24 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários da Copa

O México venceu as duas primeiras rodadas e já está garantido na liderança do Grupo A. Na segunda colocação, com três pontos, aparece a Coreia do Sul. Na sequência vêm Tchéquia e África do Sul, ambas com um ponto, mas com os tchecos à frente pelo saldo de gols.

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A África do Sul precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Um empate ou uma derrota significam eliminação. A seleção comandada por Hugo Broos chega pressionada após perder para o México e empatar com a Tchéquia e a necessidade de vitória deve obrigar os Bafana Bafana a abandonar parte da cautela exibida nas primeiras rodadas.

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Do outro lado, a Coreia do Sul, segunda colocada do Grupo A com três pontos, depende apenas de si. Com vitória ou empate, termina na segunda posição e garante classificação direta para a fase de 16 avos de final.

Em caso de derrota para a África do Sul, a situação coreana dependerá de Tchéquia x México:

  • Se a Tchéquia vencer, os coreanos cairão para o quarto lugar e estarão eliminados.
  • Se a Tchéquia empatar ou perder, a Coreia ficará em terceiro, com três pontos, e dependerá da comparação com os demais terceiros colocados. Os oito melhores avançam.
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Como assistir ao jogo entre África do Sul e Coreia do Sul hoje?

África do Sul e Coreia do Sul vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no estádio de Monterrey, no México. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi e Aubrey Modiba; Thalente Mbatha e Jayden Adams; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk e Seol Young-woo; Paik Seung-ho e Hwang In-beom; Lee Kang-in e Lee Jae-sung; Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.

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Odds para África do Sul x Coreia do Sul:

Resultado final

Betano: África do Sul (5.50) – Empate (3.85) – Coreia do Sul (1.65)

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Bet365: África do Sul (5.75) – Empate (4.00) – Coreia do Sul (1.60)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina);
  • Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina);
  • Quarto árbitro: Andrés Rojas (Colômbia);
  • VAR: Juan Lara (Chile).
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