África do Sul x Coreia do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações

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África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam pela última rodada do Grupo A da Copa 2026. Com a Coreia buscando a vaga direta e a África do Sul precisando da vitória para seguir na briga, o jogo promete emoção. Entenda os cenários de classificação e saiba onde assistir a esta partida decisiva.

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África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), no estádio de Monterrey, no México, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

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O México venceu as duas primeiras rodadas e já está garantido na liderança do Grupo A. Na segunda colocação, com três pontos, aparece a Coreia do Sul. Na sequência vêm Tchéquia e África do Sul, ambas com um ponto, mas com os tchecos à frente pelo saldo de gols.

A África do Sul precisa vencer para continuar sonhando com a classificação. Um empate ou uma derrota significam eliminação. A seleção comandada por Hugo Broos chega pressionada após perder para o México e empatar com a Tchéquia e a necessidade de vitória deve obrigar os Bafana Bafana a abandonar parte da cautela exibida nas primeiras rodadas.

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Do outro lado, a Coreia do Sul, segunda colocada do Grupo A com três pontos, depende apenas de si. Com vitória ou empate, termina na segunda posição e garante classificação direta para a fase de 16 avos de final.

Em caso de derrota para a África do Sul, a situação coreana dependerá de Tchéquia x México:

Se a Tchéquia vencer, os coreanos cairão para o quarto lugar e estarão eliminados.

Se a Tchéquia empatar ou perder, a Coreia ficará em terceiro, com três pontos, e dependerá da comparação com os demais terceiros colocados. Os oito melhores avançam.

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Como assistir ao jogo entre África do Sul e Coreia do Sul hoje?

África do Sul e Coreia do Sul vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no estádio de Monterrey, no México. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi e Aubrey Modiba; Thalente Mbatha e Jayden Adams; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk e Seol Young-woo; Paik Seung-ho e Hwang In-beom; Lee Kang-in e Lee Jae-sung; Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.

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Odds para África do Sul x Coreia do Sul:

Resultado final

Betano: África do Sul (5.50) – Empate (3.85) – Coreia do Sul (1.65)

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Bet365: África do Sul (5.75) – Empate (4.00) – Coreia do Sul (1.60)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Facundo Tello (Argentina);



Facundo Tello (Argentina); Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina);



Juan Pablo Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina); Quarto árbitro: Andrés Rojas (Colômbia);



Andrés Rojas (Colômbia); VAR: Juan Lara (Chile).

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